Delsa Solórzano asegura que la MUD “se está repensando y agrupando en nuevos modelos de lucha”

julio 10, 2018 - 1:53 pm

La vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial y presidenta de la Comisión de política interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, aseguró este martes que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “se está repensando y agrupando en nuevos modelos de lucha”.

“El reto está en que ese pensamiento diferente pueda engranarse en una única propuesta y podamos pensar diferente pero hacerlo juntos. La unidad se está repensando y agrupando en nuevos modelos de lucha y en el Frente Amplio Venezuela Libre estamos todos juntos en la lucha por la democracia”, indicó.

Asimismo, afirmó que es necesario construir una unidad superior donde estén incluidos todos los partidos políticos, gremios, universidades, donde todo el mundo se vea reflejado y que de la lucha contra la necesidad que atraviesa la nación.

“Me parece incoherente no luchar por los derechos de las personas, no procurar tener un país de futuro, de progreso, y no entender que mientras hay contradicciones en el seno de la dirigencia política, hay un país que se levanta y lucha a pesar de la adversidad y hay muchos sectores produciendo propuestas para el futuro”, manifestó.

Noticia al Día / Unión Radio