julio 6, 2018 - 7:05 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Américo De Grazia, reconoció que hay un problema de organización y toma de decisiones en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y aseguró que si los partidos no son capaces de elegir un secretario ejecutivo no se podrán atender temas más complejos.

“La primera cosa es entender que tenemos un problema de dirección, una Mesa de la Unidad Democrática que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre una secretaría ejecutiva, y en esto la responsabilidad es fundamentalmente del G4 (AD, PJ, VP Y UNT), porque se reserva el derecho al veto”, expresó.

En entrevista a Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez, en el programa Gente de Palabra, que transmite Unión Radio, agregó que no hay nada que le sorprenda dentro de los factores democráticos porque, a su juicio, hay una “profunda irresponsabilidad con el país”.

De Grazia dijo que aunque los partidos entienden los problemas de los venezolanos, están de espaldas a ellos, “aquí ha prevalecido más la vocación de intereses, de privilegios, que la vocación de servicio a Venezuela, y eso es un hecho lamentable”.

Unión Radio