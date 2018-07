julio 18, 2018 - 9:00 am

Mary y Tyce estaban excitados. Se habían preparado durante mucho tiempo para participar en uno de los programas más populares de la televisión de los Estados Unidos: America’s Got Talent. Ambos conforman una pareja increíble de maniobras arriesgadas en un trapecio. Y creyeron que agregarle más riesgo a su performance sorprendería al jurado.

En la emisión del show del martes por la noche quisieron demostrar cuán lejos podían ir. Quienes conformaban el jurado –Heidi Klum, Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel y el actor Ken Jeong– estaban ya sorprendidos por las maniobras que realizaban en medio del fuego.

Sin embargo, la pareja quiso imprimir más peligro. Tyce, quien es ciego de su ojo derecho, se colocó una venda que cubría su visión por completo. Mary debía hacer el resto. Pero al momento de sujetarla, la mujer siguió de largo impactando contra el suelo de manera aparatosa.

La mujer cayó desde unos cuatro metros de altura cabeza abajo. Pudo ser una tragedia mayúscula. Y se salvó de milagro. Entre el público estaban su madre y su hijo Jaxx, de apenas 2 años, quienes vieron toda la escena y se horrorizaron cuando vieron precipitarse a Mary.

Una vez que supieron que la mujer no había sufrido heridas de gravedad, la pareja pretendió hacer nuevamente la prueba, pero el jurado se lo impidió: “¡No, está bien!”, gritó Mel B, quien durante toda la exhibición parecía sufrir por demás.

Jeong, quien fue como invitado especial por ese programa, trató de consolar a la pareja: “Esto no es America’s Got Perfection, es America’s Got Talent, nadie tiene que hacer eso”. “Casi te lastimas mucho, y tu primer pensamiento fue ‘¡Déjame hacerlo otra vez!’. Solo en America’s Got Talent sucede eso”, dijo por su parte Mandel.



Agencias