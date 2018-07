Croacia usará su uniforme tradicional de ajedrez en la final

julio 13, 2018 - 12:07 pm

La selección de Croacia podrá usar el domingo su camiseta tradicional de ajedres en la final del Mundial Rusia 2018 ante Francia, que vestirá todo de azul oscuro, informó la FIFA.

Se especulaba antes del anuncio de la FIFA que los croatas tendrían su uniforme alternativo de color azul, y los franceses harían lo propio con su indumentaria blanca.

El cuadro balcánico volverá a ponerse su camisa llamativo uniforme en la Copa del Mundo luego de casi cuatro semanas tras su debut con Nigeria (2-0). Los partidos ante Argentina, Islandia, Dinamarca, Rusia e Inglaterra, utilizaron la azul oscura, y en la final nuevamente vestirán la camiseta ajedrezada con pantalones y medias blancas. Su arquero vestirá de verde y sus suplentes de naranja.

El cuadro bajó las órdenes de Zlatko Dalic tiene un registro de cuatro triunfos y dos empates en sus seis presentaciones en el Mundial, con 12 goles a favor y apenas cinco en contra.

Por su parte, el equipo dirigido por Deschamps dispuso de seis combinaciones diferentes para cada uno de los juegos del Mundial, y en la final repetirá de la vestimenta usada ante Bélgica, donde vistió todo de azul, en cambio de su tradicional uniforme de camisa azul con short blanco y medias rojas, que fue el que se pusieron en 1998 cuando se coronaron campeones mundiales ante Brasil. El potero estará de amarillo oro, mientras que sus suplentes de morado.

Las seis variaciones de uniformes de galos es un nuevo récord en Copas del Mundo, dejando las cuatro vestimentas usadas por Argentina (1990), Chile (1998) y Brasil (1974). Francia ganó cinco de sus seis encuentros, con 10 goles a favor y solo cuatro en contra.

Ambas seleciones le ha ido muy bien con estos uniformes.

De igual modo, el máximo ente mundial señaló que el árbitro principal del encuentro, el argentino Néstor Pitana, irá de color turquesa, y los alcanza pelotas de gris.

The biggest match in football is this Sunday, as @FrenchTeam and @HNS_CFF face each other in the #WorldCupFinal!

Want the team news sent directly to you before the game? Like or Retweet this tweet to receive the #FIFATeamNews! pic.twitter.com/16JOECQyvL

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 12 de julio de 2018