Conoce este método que hará que tu pareja no deje de pensar en ti

julio 1, 2018 - 8:56 am

El método del Deseo Magnético es uno de los más recomendados por los psicólogos a la hora de querer hacer que un hombre no deje de pensar en ti.

Dicho método no es más que varios tips que te ayudarán a saber cómo volver loco a cualquier hombre y despertar su curiosidad de forma sutil.

Sensualidad

La sensualidad femenina es una cualidad que fascina a los chicos y, por tanto, es un truco infalible a la hora de enamorar. Seguro te estarás preguntando ¿cómo lograr ser sensual y atraerlo sin darle la impresión de ser fácil? Es más sencillo de lo que suena, solo debes ayudarte un poco tanto del lenguaje corporal como verbal, es decir, una pícara mirada, una dulce sonrisa, la expresión de tu rostro mientras pronuncias una frase bien pensada, el cruce casual de tus piernas o un leve movimiento de cabello, ¡lo dejarán si aliento! y su imaginación volará sin límites.

Carácter y seguridad

Las mujeres confiadas, seguras y con carácter de acero son aquellas que maravillan a todos los hombres. Conocer una chica que deslumbre por su personalidad y autenticidad, es algo que no se ve todos los días y, por esto, ninguno dejará pasar la oportunidad de estar contigo. ¡Fortalece tu autoestima, potencia lo mejor de ti y siéntete orgullosa de tu verdadera esencia!; si estás y te sientes bien, siempre lo reflejarás a los demás y eso, indudablemente, ¡enamora!

Aspecto físico y olor

No necesitas tener un cuerpo perfecto o el rostro más angelical, ¡es cuestión de actitud, estrategias y finos detalles de coquetería! Un delicado escote, un hermoso vestido o un pantalón ajustado, ¡pueden hacer la diferencia!, solo debes dejarle algo a la imaginación y seguro no podrá sacarte de su mente en mucho tiempo. Si a esto, le sumas un maquillaje suave o, simplemente, le apuestas a lo natural; dejas suelto tu cabello y eliges un aroma fascinante que estimule cada uno de sus sentidos, sin dudarlo, ¡tendrás todos los puntos a tu favor!

Iniciativa

Aunque no lo creas, ellos valoran mucho las chicas dinámicas, con buenas ideas y que se arriesgan a dar el primer paso. ¡Rompe mitos!, no tiene nada de malo que lo invites a tomar café, a caminar, a la playa, a cine o a teatro; aprende a tomar la iniciativa y él se quedará contigo.

Preocúpate por sus asuntos

Demuestra interés por sus asuntos y escúchalo, atentamente, cuando te hable; de esta manera, tendrás la posibilidad de conocerlo, más a fondo, y acertar al momento de sorprenderlo ya sea con una invitación o una conversación. Esto no significa que debas ser imprudente o importunarlo con miles de preguntas, solo tienes que estar atenta a los pormenores que comparte contigo porque los considera relevantes.

No celos

Los hombres interpretan los celos como un molesto síntoma de inseguridad. Evita, a toda costa, esta actitud; más bien, si tienes alguna duda, dialoga con él pero no lo juzgues ni te pongas en el plan de sacar conclusiones aceleradas sin argumentos válidos. ¡Apuéstale a la inteligencia emocional y sedúcelo con tu madurez!

La indiferencia

Es natural que cuando te sientes atraído por alguien, quieras estar cerca de esa persona especial todo el tiempo; sin embargo, ignorarlo no te caería nada mal porque ¡harás que te extrañe! Es importante que se entere que tu vida no gira alrededor de él y que eres una dama independiente con muchas cosas en las cuáles pensar; entonces, no estés siempre disponible, rechaza alguna de sus invitaciones e ignora un par de sus llamadas. ¡Lograrás que su curiosidad aumente, te piense más y se esfuerce por estar contigo!

Cómo despertar su curiosidad

En teoría, despertar la curiosidad de un hombre, es muy fácil pero ¿lo es también en la práctica? Es cierto que los chicos son bastante predecibles, pero no es bueno que te confíes en este supuesto. Si, de verdad, deseas atraer su interés y que te vea como un desafío, aplica las siguientes recomendaciones:

No le cuentes todo de ti

El hecho de que te guste, no quiere decir que tengas que contarle cada paso que das. ¡Deja algo a su imaginación! A ellos les gustan los retos y la novedad, por tanto, ¡déjalo descubrirte, lentamente, y verás los fabulosos resultados!

Dale desafíos

Los desafíos son como golosinas para la mente de un hombre; proporciónale altas dosis de misterio de diversa índole; con una frase como: “Creo que no podrías lidiar con alguien como yo”, definitivamente lo dejarás confundido.

Soy Carmín