¡Conmovedor! Profesor de la UCV que mostró su calzado roto recibió donaciones de zapatos

julio 12, 2018 - 5:22 pm

José Ibarra, profesor de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela, expresó que recibió varias donaciones de zapatos luego de su publicación el 29 de junio, en Twitter, en la que enseñaba su calzado roto ya que el salario que obtiene como profesor no le alcanzaba para unos nuevos.

“Estoy agradecido, he realizado siete donaciones de zapatos de la dignidad. Seguiré ayudando. Articulando con colaboradores solidarios, instituciones nacionales e internacionales para ayudar a los docentes universitarios y a todo aquel que necesite una mano amiga”, dijo el profesor Ibarra en un tuit, luego de las numerosas respuestas de las personas que conocieron el caso.

Ibarra es profesor en la Escuela de Trabajo Social, especialista en Gerencia de Proyectos y Doctorado en Salud Pública de la UCV, que muestra la realidad de los profesores que exigen mejoras salariales.

No me da pena decirlo: con estos zapatos me traslado a la #UCV a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela pues sale en 20 millones pic.twitter.com/jZP5rDxYVV

— José Ibarra (@Ibarraorellanes) June 29, 2018