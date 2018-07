Con la clase que le caracteriza, Buffon luce camiseta del PSG (Video)

julio 6, 2018 - 6:50 pm

El arquero italiano Gianluigi Buffon vistió por primera ocasión la camiseta del rey de Francia, el Paris Saint Germain, su nuevo club tras abandonar a la Juventus, a quién defendió por 17 años.

La clase distintiva de Buffon, destacó en el video de su presentación con el PSG. El veterano portero, de 40 años, firmó por un año con el club parisino, siendo el tercer equipo del italiano tras su paso por el Parma (1995 y 2001) y la “Juve” (2001 y 2018).





El presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, explicó el porqué de la contratación de Buffon, quien llegó libre después de desvincularse de la Juventus. “El Paris Saint-Germain está muy feliz de anunciar la llegada a su escuadrón de Gianluigi Buffon. El portero internacional ha firmado este viernes, un contrato de un año + un año adicional (opción) en presencia de los representantes del Club y el jugador”, anuncia el comunicado del club parisino.

“Es con una gran sensación de felicidad que me uno al Paris Saint-Germain. Por primera vez en mi carrera, me voy de mi país y solo un proyecto tan ambicioso podría llevarme a tomar esta decisión. Agradezco al club y al presidente su confianza. Por haber seguido su increíble progreso en los últimos años, conozco los sueños que hay en el PSG y todos aquellos que lo llevan en su corazón”, fueron las primeras palabras de Buffon.

Emocionado

“Voy a poner toda mi energía, toda mi experiencia y toda mi sed de victoria para ayudar a mi nuevo equipo a llegar a los objetivos muy amplios que se ha fijado”, agregó el futbolista. Asimismo, Buffon aseguró haber seguido el “increíble crecimiento” que ha experimentado el club recientemente. Asimismo calificó a París como una “maravillosa ciudad” y que esta “merece ver algún día a su club en la parte superior del fútbol internacional”.

Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi, presidente de Paris Saint-Germain, no escatimó elogios para su más reciente contratación. “La inmensidad de su carrera, así como su personalidad ambiciosa, unificadora y elegante, lo convierten en uno de los jugadores más admirados y respetados del fútbol mundial”, dijo sobre Gianluigi Buffon. “Su llegada reafirma nuestro deseo de ir más allá, una ambición que intentamos seguir con una determinación que aún es fuerte”, agregó.

Buffon llega para competir el puesto con el que hasta ahora ha sido guardameta titular del PSG, Areola, ex del Villarreal y suplente de Lloris con Francia.

