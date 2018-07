¿Cómo saber cuando ya no amas a tu pareja? Aquí te lo decimos

Tu voz interior te lo dice, lo sabes, pero tienes miedo de admitirlo y tienes miedo de lo que sigue después de que lo admites. Tienes miedo de herirte a ti misma y de herir a la otra persona, sabes que una separación siempre es difícil y que lo pasarás mal, por prefieres pretender que todo está bien.

No lo estás, desde que piensas todos los días en que ya no quieres estar con él, es porque ya no lo amas. No es una fase, no es una confusión, no es un capricho, es tu corazón hablándote. Escúchalo.