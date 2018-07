Comité de Defensa de pensionados exige al gobierno atender falta de efectivo

julio 18, 2018 - 6:42 pm

El coordinador nacional del comité de Derechos Humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, Edgar Silva, denunció que este miércoles las entidades bancarias entregaron únicamente Bs. 2.000.000 y no los 8. 400.000 como lo estableció el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Sudeban colocó la información correcta, pero no indicaron cómo iba a ser el pago, y ese el problema (…) el Banco Central no entrega las remesas y el día de hoy no había suficiente efectivo para cumplir con este compromiso”, manifestó.

Silva exigió al gobierno la resolución del problema del efectivo para que los jubilados y pensionados puedan cobrar el monto total de sus pensiones.

En ese sentido, informó que se están organizando reuniones y asambleas en todos los estados del país para discutir el tema y determinar qué acciones van a tomar con respecto a esta situación; además no descartó reunirse con Sudeban, el Seguro Social, el Banco Central y la vicepresidencia.

En entrevista a Vanessa Davies al programa Por donde vamos, transmitida por Unión Radio, el coordinador del gremio prevé que las protestas se mantendrán en los días siguientes hasta que se cumplan los derechos de los pensionados y jubilados. “Les están violando su derecho de cobrar la pensión, muchos de ellos necesitan de ese dinero para cubrir sus necesidades”.

Unión Radio