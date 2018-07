Cinco razones por las que usar WhatsApp podría arruinar tu relación de pareja

julio 28, 2018 - 8:14 am

En la actualidad es imposible desprendernos de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Entre más novedades van surgiendo en el plano tecnológico más dependientes nos volvemos a nuestros teléfonos celulares y aunque es una herramienta muy útil también se puede volver en un arma letal para nuestras relaciones interpersonales.

¿La razón? Queremos suplir texting por la comunicación verbal y eso no puede ser bueno. Todos usamos con regularidad WhatsApp, ya sea como una forma rápida de comunicación con amigos, familiares y colegas de trabajo, o simplemente para divertirnos compartiendo videos y memes a todas horas.

Sin embargo, su abuso puede afectarte en más formas de las que crees, por ejemplo en tu relación; por ello, te compartimos 5 razones por las que usar WhatsApp podría estar arruinando tu relación.

1.- Te obsesionan las palomitas azules

Saber si tu pareja leyó o no tu mensaje se vuelve algo más que una simple duda, sino una obsesión total. Lo peor llegó desde que gracias a la actualización de la aplicación podemos saber cuando la otra persona leyó el mensaje.

El no recibir una respuesta inmediata nos hace pensar que no somos tomadas en serio, que no nos quieren responder o incluso que la otra persona está platicando con alguien más. Dos palomitas azules han sido suficiente para provocar grandes peleas en más de una pareja.

2.- Malinterpretas el tono

A través de los textos es complicado saber a ciencia cierta lo que la otra persona está sintiendo, pues los mensajes carecen de emoción y muchas veces se confunde la intención o el tono de lo que queremos comunicar.

Es por ello que usar WhatsApp como la forma más común de hablar con tu pareja te está provocando estrés, porque no sabes a ciencia cierta si ese “Ok” o un “Jaja” simplemente es señal de que anda con prisa o si no le interesa lo que le estás diciendo.

3.- Verlo en línea te causa desconfianza A cuántas les ha pasado que se despiden de su pareja antes de irse a dormir o porque él dice que está ocupado, pero ves que sigue conectado. Este simple y aparentemente insignificante detalle es razón de que muchas parejas desarrollen desconfianza. 4.- Escribes indirectas en tu status El problema está en que prefieres “demostrar” tu enojo hacia tu pareja mediante mensajes vagos en lugar de decírselo de frente y tratar de resolver cualquiera que haya sido el problema. Además, toma en cuenta que si escribes tus problemas en redes sociales todos se enterarán de que algo no va bien y aunque tú asegures que “no significa nada”, con solo hacerlo ya estás provocando una grieta en tu relación. 5.- Lees sus conversaciones cuando se descuida Si estás leyendo sus mensajes a escondidas es porque no confías en tu pareja y si no confías en la persona que “amas” entonces ¿de qué sirve? WhatsApp ha generado una ola de desconfianza enorme hacia la pareja, haciendo hasta lo imposible por tener acceso a lo que él hace, dice o ve a a través de la aplicación.

Soy Carmín