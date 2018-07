Charles Leclerc sorprende en la tercera sesión libre del GP de Alemania bajo la lluvia

julio 21, 2018 - 9:14 am

El monegasco Charles Leclerc (Sauber-Ferrari) firmó el mejor tiempo este sábado en la tercera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Alemania, undécima carrera del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Hockenheim.

Esta última sesión antes de la sesión oficial clasificatoria estuvo perturbada por la lluvia, y sólo 9 de los 20 pilotos finalizaron una vuelta cronometrada.

Ninguno de los pilotos Mercedes y Red Bull marcó un registro.

Al término de esta sesión cuyo resultado no pasa de anecdótico, Leclerc superó a su compañero sueco Marcus Ericsson y al ruso Sergey Sirotkin (Williams).

El piloto de Sauber gana por primera vez en su carrera una sesión de entrenamiento con su giro 1:15.203 en el circuito de Hockenheim.

It’s a @SauberF1Team one-two in FP3 @Charles_Leclerc tops a #F1 session for the first time 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/YsBZABZqgT

— Formula 1 (@F1) 21 de julio de 2018