Carla Field se sintió dolida al no ser invitada al aniversario de La Bomba

julio 31, 2018 - 4:19 pm

Este 27 de julio La Bomba celebró 10 años al aire con un gran programa especial donde botaron la casa por la ventana. En la emisión especial participaron grandes personalidades de la farándula nacional, pero los grandes ausentes fueron algunos de los animadores que han pasado por el espacio, entre ellos Carla Field, quien salió inesperadamente el año pasado del programa junto con Doña Griselda, y Yeimmy Rodriguez.

Muchos fanáticos cuestionaron el hecho de que la animadora no estuviera presente, por lo que Carla decidió utilizar su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a la producción del espacio.

“Siento una profunda tristeza al enterarme por seguidores y no por una invitación de dicho programa para al menos enviar un saludo el día de la celebración del aniversario. Con este post no quiero victimizarme, pero sí decido responderles porque fueron muchísimas las preguntas del porqué no asistí, pues esta es la respuesta, tan sencilla como que no estuve invitada” escribió junto a una fotografía en el estudio de La Bomba.

“NO estuve invitada, duele? Claro que duele, le entregué ocho años de mi vida de duro trabajo a un canal que ni siquiera por agradecimiento te envía una invitación” continuó en el largo texto donde la bella animadora expresó su sentir.

Agencias

Noticia al Día