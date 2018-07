Cámara Municipal sobre ordenanza de Tasas por Servicios de Aseo Urbano: “Estaban desfasadas a la inflación que se vive”

julio 3, 2018 - 1:28 pm

Carlos Armijo, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, se manifestó sobre los recientes desacuerdos en la oposición de la entidad, que se han generado por el aumento de ordenanza sobre Tasas por Servicios de Aseo Urbano Domiciliario y Comercial, Servicios Especiales y Extraordinarios. Armijo aseguró que “estas tasas estaban desfasadas a la inflación que se vive en la actividad” es por ello que era necesario aprobar el aumento.

El presidente del Consejo Municipal indicó que de esta manera se presiona al gobierno municipal para que cumpla con un buen servicio para los habitantes de Maracaibo.

De igual forma, la presidenta de la comisión de servicios públicos y transporte de la Cámara Municipal, Mariyulis Urdaneta aseveró que desde la institución que representa y desde la filosofía del partido Un Nuevo Tiempo, no están para obstaculizar ningún gobierno.

Urdaneta afirmó que le están aprobando todos los créditos al alcalde, Willy Casanova para que “no diga que no lo dejan gobernar, para que resuelva los problemas que existen en la comunidad y para que no tenga escusa de no recoger la basura”, concluyó.

Fotos: José López

Noticia al Día