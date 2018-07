julio 10, 2018 - 4:53 pm

La electricidad, se va despidiendo poco a poco de Maracaibo. Los comercios van cerrando y perdiendo ingresos por los constantes apagones que hay en la ciudad… Los empleados, no trabajan tiempo completo y los dueños de algunas empresas viven una situación financiera grave, por la crisis que vive el país.

Desánimo y enojo son las emociones que se sienten al momento que se va la electricidad. El equipo de Noticia al Día, realizó un recorrido por varios comercios de la ciudad, para percibir las sensaciones de dueños y trabajadores, que no cumplen su jornada laboral por completo, a causa de los constantes apagones.

En el Palacio de Eventos no había electricidad. Los trabajadores de distintas empresas, esperaban sentados en las afueras: “Soy trabajadora de Aliados, una empresa de seguridad. Se nos dañó el aire acondicionado, y con los apagones se descuadra la planificación del trabajo. Estoy aquí sentada solo cumpliendo horario”, expresó María Sánchez.

Unos de pie por su elegante vestimenta, también esperaban por la tan anhelada electricidad: “Mientras no tengamos servicio eléctrico no podemos atender al público. No tenemos internet hace tres meses… Simplemente a una hora determinada nos desplegamos en las calles, hospitales e instituciones para cumplir de una u otra forma con nuestro trabajo”, aseveraron trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

Además, NAD recorrió los espacios internos del Palacio de Eventos, observando en medio de la oscuridad, locales vacíos, bancos cerrados con sus trabajadores en oficina cumpliendo horario de trabajo.

Mientras tanto, la feria de la comida no estaba llena de clientes, en este caso estaba llena de trabajadores ‘echando broma’ y jugando cartas: “Trabajamos en una empresa de software. Sin internet y sin luz no podemos hacer nada. Jugamos cartas para entretenernos, pero si nos llama un cliente estamos pendientes de atenderlo”, indicó Beverly Sánchez, empleada.

Los que venden comida rápida son los más afectados con los cortes de electricidad, que según Corpoelec, se extenderán a 6 horas: “Tengo un freezer que se me dañó. El valor de la unidad, es de Bs. 150 millones, más de 1 año de ganancia. Además, aquí en el Palacio no entra casi nadie, las ventas están malas y pasamos todo el día hablando… Se nos dañó la carne de hamburguesa y un pollo, así que compro a diario porque nuestro congelador es pequeño y no aguanta”, puntualizó Luis Herrera, jefe de Mundo Food, venta de comida rápida.

Trabajando a ‘media máquina’, así lo expresó con una sonrisa Solmaría Alvarado, quien indicó que trabaja en la feria de comida y está gastando pasajes para nada: “No podemos trabajar y el punto se cae, los clientes se han ido por este problema. Además, se han quemado dos neveras en el local”.

Finalmente, un sonriente joven estaba sentado al final de la feria de comida junto a cinco personas más, e indicó que a nivel del personal y financiero, los cortes de electricidad han generado una situación grave, por la falta de ingresos diarios: “La comida que no podemos vender, tenemos que botarla, porque no está en buenas condiciones. Botamos alrededor de 20 kg”, indicó Miguel Linares, propietario del local.

Así es como, los locales van desapareciendo, a causa de las pérdidas que se van generando día a día… Muchos deciden emigrar, otros continúan en la lucha por levantar sus negocios en medio de la crisis económica.

Carlis Corpas

Fotos: David Moreno

Noticia al Día