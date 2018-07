Baltazar Porras: Lo primero que quiero hacer es escuchar y atender los clamores de los venezolanos

julio 24, 2018 - 12:52 pm

Durante su nombramiento como nuevo Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, este martes el cardenal Baltazar Porras, expresó que estará el servicio de los venezolanos. sus palabras fueron durante la eucaristía en la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá.

En su primer comunicado a quienes hacen vida en la Arquidiócesis de Caracas, expresó que “pues lo primero que quiero hacer es escuchar y atender los clamores , necesidades y expectativas del pueblo (…) oír a los agentes pastorales, sacerdotes, religioso(a) s y laicos, que han llevado y llevan el trabajo evangelizador, de asistencia social y promoción humana; y estar atento a las muchas urgencias y propuestas de instituciones públicas y privadas, cuyas opiniones representan y tienen eco en la ciudad y en el país”.

Asimismo agradeció por el nombramiento del papa Francisco. “Vengo con el encargo de compartir el trabajo episcopal de Caracas y de Mérida, con la misión de recobrar y acrecentar ‘la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas’”.

Por otro lado agregó que se encomienda a “Monseñor Rafael Arias Blanco quien me confirió los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, me recibió en el Seminario Interdiocesano, y me impuso la sotana. Igualmente me encomiendo a los Arzobispos y Cardenales José Humberto Quintero Parra y José Alí Lebrún Moratinos, maestros en el ejercicio ministerial, ejemplo de virtudes quienes me trasmitieron su rica experiencia de cristianos cabales. Con el Cardenal Ignacio Velasco compartimos experiencias episcopales. Y aquí tengo compañeros y alumnos en el clero. Sucedo al Cardenal Jorge Urosa Savino, compañero y hermano desde el Seminario. Juntos cursamos la filosofía y compartimos responsabilidades como superiores en los Seminarios caraqueños, y por más de tres décadas hemos llevado juntos las responsabilidades episcopales. El Señor y la Virgen lo sigan bendiciendo con creces”, recalcó.

A su vez expresó su “preocupación por los nuevos rostros de la pobreza, que acosan a buena parte de nuestra gente, nos llevará a dinamizar una pastoral misionera y misericordiosa en la que la tradicional generosidad de nuestra gente nos hace constatar el permanente milagro de la multiplicación de los panes y los peces”, insistió.

En la ceremonia participan mas de 140 sacerdotes y 21 obispos provenientes de los varias estado del país, cabe destacar que Porras se desempeñaba como cardenal del estado Mérida.

