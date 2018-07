¡Avanza a octavos en Wimbledon! Djokovic se repuso de un set abajo para batir a Edmund

julio 7, 2018 - 2:50 pm

El tenista serbio Novak Djokovic se impuso este sábado al británico Kyle Edmund por 4-6, 6-3, 6-2, y 6-4 y se clasificó a octavos de Wimbledon, acabando además con la última esperanza local.

El otrora número uno del mundo aspira a una cuarta corona en Wimbledon, donde es duodécimo cabeza de serie, y a volver a la senda del triunfo.

Tras unos 12 meses difíciles que siguieron a su lesión de codo en los cuartos de final de Wimbledon en 2017, Djokovic parecía estar recuperando su juego y había llegado hasta la tercera ronda habiendo perdido solo 12 juegos y ningún set.

“Nole” avanza 44ta ocasión a los octavos de final de un Grand Slam , para dejar atrás a Jimmy Connors y se coloca a 17 de Roger Federer (61). Djokovic se medirá en octavos el lunes al ruso Karen Khachanov.

Someone’s pumped…

Will @DjokerNole win his fourth #Wimbledon title this year? pic.twitter.com/1iSV4rEHmP

— Wimbledon (@Wimbledon) 7 de julio de 2018