¡Atentas! Siete recomendaciones para conquistarlo por WhatsApp

julio 19, 2018 - 7:46 pm

Las redes sociales son una de las principales herramientas de comunicación en la actualidad. En esta ocasión, te daremos a conocer los mejores métodos para conquistarlo a través de WhatsApp, Facebook o cualquier otra red social.

Uno de los principales beneficios de ligar a través de las redes sociales es que tienes tiempo para responder.

Medita lo que te ha escrito y relee sus textos antes de escribir algo de lo que te puedas arrepentir.

1.- Cuida tu lenguaje

Antes de enviar algún comentario, debes tener especial cuidado en que estos no se presten a malas interpretaciones. Así que antes de enviarlo, relee tu texto antes de que envíes algo de lo que te puedas arrepentir.

2.- Mantén una conversación interesante

Es imprescindible que tengas en cuenta que mantener el ritmo de la conversación es muy importante para que no caigan en el aburrimiento. Para esto debes tener alguna idea acerca de los intereses de tu chico, esto te ayudará a que despiertes mayor atención por su parte.

No se trata de parecer demasiado sofisticada o culta. Conforme avance la conversación, irás descubriendo las cosas que le agradan a ese chico. Nunca trates de parecer otra persona, confía en ti misma.

3.- Dale su espacio

Nunca lo presiones para que te responda inmediatamente. Es importante que le des el espacio suficiente para que conteste cuando tenga el tiempo o las ganas de hacerlo. Puedes dejar que él vaya guiando la conversación si sientes que vas camino a hacer un gran discurso. Los dos deben hablar por igual. Bríndale su espacio y tiempo para desenvolverse, no lo ocupes todo tú.

4.- Evita la preguntas que tengan como respuesta un ‘sí’ o ‘no’

Si condicionas las respuestas a ser cortas o a un simple “sí” o “no”, te ves en la necesidad de volver a hablar tú. Así que debes saber elegir los temas adecuados que te permitan seguir con la conversación que esté enfocada en intereses mutuos.

5.- Cuida tu ortografía

Una buena ortografía habla de una persona madura, y eso te convertirá automáticamente más atractiva para él. Te tomará más en serio.

– No lo abrumes con textos larguísimos

No sobrecargues su chat con mensajes constantes y, si no te ha contestado el último que le escribiste, ten paciencia, no le envíes uno tras otro, puede que no haya tenido el tiempo de contestar aunque esté conectado. Espera y no lo acoses porque puede creer que estás desesperada.

Tampoco utilices demasiados emojis u otras opciones en sustitución de tu conversación o la expresión de lo que realmente sientes y quieres decir. Puede creer que eres muy infantil o que no sabes expresarte con claridad.

6.- No seas tan obvia

La idea fundamental para platicar por WhatsApp es la sutileza. No puedes ser tan directa o forzar las cosas, ya que podrías estropearlo todo. No actúes como desesperada. Nada ahuyenta más a un hombre que una mujer demasiado directa en cuanto a temas amorosos. Así que ve despacio y actúa con cautela

7.- Tómalo con calma o lo ahuyentarás

Nunca pierdas la calma. Estudia la personalidad de ese chico con los datos y las historias que él mismo te dé. Busca en las redes sociales y en los amigos en común y las cosas que le interesan. Una vez que estén frente a frente, elige un lugar tranquilo como un café, un parque, o un sitio en el que los dos se puedan sentir cómodos y seguros.

Soy Carmín