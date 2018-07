julio 3, 2018 - 8:00 pm

Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica, Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra son las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, que se jugarán los próximos 6 y 7 de julio en cuatro ciudades rusas.

Uruguay y Francia abrirán esta nueva fase con un partido que se disputará el próximo viernes en el estadio de Nizhni Nóvgorod, a partira de las 10:00 am (hora venezolana).

Los octavos de final nos han regalado varias sorpresas, como la eliminación de Argentina —una de las firmes candidatas a la Copa— ante una explosiva selección francesa, o la histórica clasificación de Rusia tras vencer en la tanda de penales (4-3) a España.

El rival de charrúas y galos saldrá del enfrentamiento entre Brasil y Bélgica, que se realizará el mismo viernes en el estadio Kazán Arena. A las 2:00 pm será el pitazo inicial.La Canarinha clasificó a los cuartos de final venciendo 2 a 0 a la Selección de México. Por su parte, los “Diablos Rojos” sufrieron un poco más para avanzar a la siguiente instancia, ya que tuvieron que revertir un 2 a 0 en contra (ganó 3 a 2 en la última jugada del encuentro) para dejar en el camino a Japón.

La otra llave será entre Suecia vs Inglaterra en el estadio Samara Arena, a las 10:00 am. El equipo vikingo, luego de imponerse con lo justo por 1 a 0 vs Suiza, pasó a la siguiente instancia. Allí, el elenco europeo chocará ante el cuadro británico, que dejó en el camino a Colombia imponiéndose a través de la serie de penales.

Por su parte, el equipo anfitrión cerrará la ronda con un duelo contra Croacia en Sochi el sábado. Rusia, con la frente en alto y yendo en contra de todos los pronósticos, llega a cuartos habiéndose impuesto por penales ante una eterna candidata: España. Croacia, por su parte, arriba a través de la misma senda a esta instancia (en su caso, el rival que quedó en el camino fue Dinamarca).

