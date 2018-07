Así nos cuenta el Padre Sergio el misterio del cuerpo incorrupto de Bernardette Subirous quien vio a La virgen en Lourdes

julio 18, 2018 - 1:13 pm

Después de morir Sor Marie Brrnardette fue sepultada en su convento de Nevers en Francia,30 años despues fue desenterrado para traspasar los restos a un osario,ella murió en 1879 y en 1909 fue desenterrada.Se encontró su cuerpo perfectamente conservado,como si durmiera.Los hàbitos estaban desechos y en muy mal estado.Se volvió a vestir y se enterró otra vez.20 años después se volvió a desenterrar y estaba intacta,tal cual y se volvió a enterrar y en 1946 se volvió a desenterrar y esta vez se vistió otra vez y se expuso en la capilla del convento de Nevers.El cuerpo es impresionante y parece que duerme,fue encontado asi y no se le ha hecho tratamiento alguno.Se cree es uno de los cuerpos màs perfectamente conservados que existen en el

mundo.

En 1929 fue beatificada y en 1933 canonizsda como Santa Marie Bernardette,mejor conocida como Santa Bernardita.

Bernardette Subirois tuvo siempre una salud muy fràgil desde pequeña,primero cólera que casi la mata y luego asma muy fuerte debido a las condiciones del clima y sus moradas que eran muy pobres y húmedas. Incluso vivieron en una carcel.

Al ingresar en el convento de clausura de Nevers se le dieron trabajos duros pues no sabía leer muy bien y una supetiora que la envidiaba dijo que no sabia hacer nada y era una inutil y la despreciaba continuamente y decia que no se creía lo de las apariciones.Que como era posible que la virgen se apareciera a una analfabeta campesina.No quiso volver jamàs a Lourdes y a Massabielle.Decía que ya lo habian cambiado todo y se habia vuelto un lugar donde vendían excesivas cosas y se habia vuelto comercial.Antes se le habian tomado fotos de ella y se vendían fotos a diez centimos,incluso su hermana Toniette se dedico a vender cosas y objetos de Bernardette,trozos de tela y cosas personales de Bernardette lo cual la disgustó.Todos sus hermanos vendian recuerdos y uno de ellos trabajaba en la iglesia que se construyó.

En 1864 se hizo la imàgen según lo que contó Bernardette pero al verla dijo que su señora era mucho màs bella

En el convento siempre estaba enferma y contrajo la tuberculosis,varias veces casi muere y se le dio la extremaución varias veces,la cuarta extremaución fue la última y ella lo supo.

Le salió un tumor canceroso en su rodilla derecha que le causaba un inmenso dolor y usaba muletas y a veces las otras sores la llevaban en una silla. Bernardette sufrió mucho.Sus palabras finales fueron:Si,la he visto y era muy bella,y espiró.

Hoy millones de fieles visitan el santuario de Lourdes y la gruta de Madsabielle.De verdad os digo que al ur allí se siente una energía muy muy bella.Sanra Bernardita querida bendicenis desde el cielo al lado de la inmaculada concepción Amén

Tomado del Facebook del Padre Sergio