Así mostró Yei Love su enorme cicatriz, tras sus múltiples cirugías

julio 17, 2018 - 10:16 am

La influencer venezolana Yeisa Álvarez, mejor conocida como Yei Love mostró la gran cicatriz que le quedó luego de someterse a varias cirugías estéticas.

Sin miedo y con un traje de baño bastante revelador la experta en sexo demostró que no solo se siente feliz con su nuevo cuerpo sino también con sus cicatrices.

“Soy toda una muñequita remedada, he cambiado lo que me ha dado la gana por marcas que se mantienen para recordármelo.

Aun así, esto que ven (y lo que muchos no ven) me ha costado años de trabajo, por eso cada día me siento mas segura de cada paso que doy, de cada espacio que lleno, porque a pesar de no ser “perfecta” (para muchos patrones) yo me siento ARRECHISIMA”, así lo escribió Love en su red social instagram.

Agencia