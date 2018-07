julio 2, 2018 - 9:00 am

Saltó a la fama como protagonista de la película ‘La laguna azul’ en 1980. Ahora, 38 años después, parece tener el secreto de la eterna juventud .

Considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood se ha mantenido relativamente alejada de los escenaios en los últimos años. Sin embargo, en esta oportunidad posó para la revista Social Life con un conjunto de Calvin Klein.

Brooke Shields ,actriz y modelo se casó dos veces. El primer afortunado fue Andre Agassi, pero la unión no duró sino dos años. Posteriormente la actriz neoyorquina se casaría con Chris Henchy, su actual esposo.

Con Henchy tiene dos hijas: Rowan Francis y Grier Hammond.

Look for Social Life Magazine with cover girl @BrookeShields out today! Special Thanks to Devorah and Gian for producing a beautiful cover! pic.twitter.com/NAm4Kbz7ca

— Social Life Magazine (@SocialLifeMag) 30 de junio de 2017