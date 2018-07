Así fue la impactante celebración en Nueva York por el Día de la Independencia en EEUU

julio 4, 2018 - 10:18 pm

Este miércoles, 4 de julio se celebró en Estados Unidos (EEUU) el Día de la Independencia, una de las festividades nacionales más importantes del país.

En la fecha, se conmemora la separación de los ingleses tras la firma de la Declaración de la Independencia en 1776 que hoy en día se ha convertido en símbolo de fuegos artificiales, banderas, himnos y barbacoas en cualquier rincón del país.

En Nueva York se celebró por todo lo alto con un impactante juego de fuegos artificiales.

Día de la Independencia en EEUU: La impactante celebración en Nueva York.

–

Siempre estaré agradecido con esta noble tierra de libertad y oportunidades.

Happy Independence Day to the country who opened me the doors to have more opportunities.

God Bless America. pic.twitter.com/UyDZ21URkX

— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 5 de julio de 2018