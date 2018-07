Arias a PANORAMA: “Estamos viviendo la crisis más profunda y compleja”

julio 15, 2018 - 5:46 pm

El exgobernador del Zulia y actual presidente de Corpozulia, Francisco Arias Cárdenas, espera que el IV Congreso del Psuv, a realizarse entre el 28 y 30 de julio, sea un espacio para debatir y hacer propuestas sobre la salida a la situación económica del país.

Según Arias, “estamos viviendo la crisis más profunda que se haya vivido desde la época independentista, la situación más difícil y más compleja, pero si no la entendemos no vamos a poder aportar soluciones, si no revisamos en la interioridad, si no analizamos lo que tiene que ver con más de 100 años de deformación de la economía nacional, de salir de un estado rural pero productivo, a una industria petrolera que mantiene toda una fantasía (…), si nosotros no cambiamos corremos el riesgo de que el viento nos lleve”.

En visita a este diario se mostró crítico y afirmó que los problemas tienen que ver con muchos factores: “Con la guerra que han decretado algunos para tomar el poder político, y con nuestros propios defectos”.

Expuso la necesidad de sincerar el tema económico, de hacer análisis inmediatos y profundos. Sentenció que el control de cambio “no tiene sentido, lo heredamos como una base para unos manejar la renta y los dólares, y yo te favorezco a ti y te perjudico a ti, tú creces porque eres aliado mío que soy político (…). Esa práctica tenemos que cambiarla, ¿por qué tenemos que controlar lo que tú mandas como remesa?, y decir lo que mandas como remesa te lo voy a pagar a 500 bolívares, entonces lo vas a vender en el mercado negro porque no te va a alcanzar para comer. (…) Comparto la tesis de los que dicen que tenemos que liberar y salir de ese marco que parece que favorece a un pequeño grupo. Creo que hemos dado pasos, el Vicepresidente para el Área Económica ha hablado de sincerar y abrir, y creo que no debe ser con tres casas de cambio sino con todas las que están activadas”.

Otro tema que cree importante revisar es el precio de los hidrocarburos, “nosotros no podemos seguir con esos precios, el bachaqueo existe porque creamos como Estado las condiciones para que se dé, si regalamos una cosa para que la consuman aquí, pero la gente dice: ‘Yo no tengo comida, por qué no la voy a vender para allá para tener comida’, entonces ves eso como un negocio, pero, ¿quién lo está facilitando?, el Estado. Dicen que éstas son medidas que tumban gobiernos, pero hay que explicarle a la gente”.

Opinó que el subsidio por aumento de la gasolina puede darse por el Carnet de la Patria. “Puede haber subsidios, pero estás parando pérdidas multimillonarias que se van por la frontera”.

Arias es partidario de que se reabra la frontera, que en un momento fue oportuno cerrarla pero “una medida necesaria no es para siempre. Nosotros tenemos que abrir la frontera, las circunstancias han cambiado (…). He escuchado a un amigo del partido decir que vamos a bombardear Colombia, nosotros nunca podemos pensar en hacer eso, estos son países hermanos, un bolivariano no habla de bombardear a su hermano, eso sería peor que el crimen de Caín con Abel”.

Sobre el IV Congreso del Psuv, al que asistirá como miembro de la comisión de preparación de documentos, junto a Elías Jaua y otros, dijo que la actividad es propicia para entablar un debate franco y abierto.

“Yo convoco a la militancia del partido para que al momento de postular tome en cuenta que sean activistas o militantes capaces del debate franco, que no pertenezcan a grupos, que crean en el proceso bolivariano y que sean capaces de defender sus ideas; segundo, que sean militantes de la unidad, que no sean sectoriales o voceros de grupos, verdad bolivarianos y chavistas; y un tercer elemento que sean de las bases, que no lleguen al Congreso para decir amén a lo que un grupo pequeño pueda plantear como direccionalidad, que oigan y sean el reflejo de las bases”.

