julio 16, 2018 - 10:54 am

la estrella del pop Era Istrefi, sorprendió con su presentación en la clausura de la Copa del Mundo, sobre todo por su llamativo atuendo, que encendió la alarma de sus seguidores al rumorearse que la cantante estaba casi denuda. Sus pantalones dejaban ver sus llamativas caderas y muchos alardearon que fácilmente se los podía quitar.

Istrefi fue otra de las cantantes que se presentó antes del partido Francia vs. Croacia, junto a J Balvin y Will Smith, la artista de origen kosovar con ascendencia albanesa, interpretó “Live It Up”, la canción que identificó el mundial Rusia 2018.

La cantante nació el 4 de julio de 1994 en Pristina. Se hizo famosa en 2013 cuando sacó su primer single, “Mani për money”, el cual obtuvo críticas positivas por parte del público.

En el 2015, la artista del pop europea publicó la canción “Njo si ti”, con gran éxito. Su videoclip en YouTube superó el millón de visitas en una semana. Ese mismo año realizó su primer dúo con el conocido rapero albano Ledri Vula, “Shumë pis”, convirtiéndose en uno de los éxitos del verano en Europa del este.

En el 2016, Istrefi empezó a tener fama internacional debido a la publicación de su single “BonBon”, logrando 390 millones de vistas en YouTube, lo cual por supuesto, le abrió las puertas a su futuros exitos aunado a su participación en el mundial.

“El boom del pantalón”

La bellísima interprete, ha dado de que hablar tras lucir los sensuales pantalones que hicieron encender la tarima del show y las miradas de miles de fanáticos. Se rumoró que ninguna otra estrella hubiera podido soprender con unos pantalones así.

Istrefi, sin duda, cerró el mundial de la mejor manera, con infinitos comentarios y dejando a medio mundo con la baba en el suelo.