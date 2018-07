Anthony Bourdain recibió dos nominaciones póstumas al premio Emmy

julio 12, 2018 - 5:39 pm

Anthony Bourdain será el centro de atención en la entrega número 70 de los premios Emmy. El fallecido cocinero está nominado para dos estatuillas y su programa Parts Unknown obtuvo 7 nominaciones.

El famoso chef, que murió el pasado 8 de junio, fue nominado por su rol de productor ejecutivo en la categoría de Mejor Serie Informativa o Especial. También está nominado por Mejor Guion de una serie de No Ficción por su episodio grabado en el sur de Italia.

Parts Unknown también recibió nominaciones en las categorías de mejor programa corto de no ficción o reality, mejor cinematografía para un programa de no ficción, mejor edición para un programa de no ficción, mejor edición de sonido en un programa de no ficción y mejor mezcla de sonido para un programa de no ficción.

El pasado 8 de junio, Bourdain se ahorcó con la bata de baño del hotel donde se encontraba alojado en Francia, país donde estaba grabando un nuevo episodio para su programa de CNN.

La entrega de los premios Emmy se realizará el próximo 17 de septiembre.