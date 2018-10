“Antes se llamaba diplomacia”: Trump responde a los medios que criticaron su actitud con Putin

julio 21, 2018 - 7:21 am

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado a los medios de comunicación “hipócritas” que censuraron su comportamiento con el mandatario ruso Vladímir Putin, durante la cumbre bilateral que ambos líderes mantuvieron el 16 de julio en Helsinki.

“Fui severamente criticado por los falsos medios de comunicación por haber sido demasiado amable con el presidente Putin. Antes esto se llamaba diplomacia. Si hubiera sido recio y agresivo, me habrían criticado por ser demasiado duro”, escribió Trump este viernes en su cuenta personal de Twitter. “¿Recuerdan cuando decían que era demasiado duro con el líder (norcoreano) Kim Jong-un? ¡Hipócritas!”, sentenció.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!

