Ange Unda será la animadora de los Premios Mara Internacional en Colombia

julio 19, 2018 - 2:22 pm

La animadora del canal de la colina se prepara con nuevos proyectos y sorpresas. Ange Unda próximamente va a estar animando los Premios Mara de Oro Internacional en la Ciudad de Bogotá-Colombia. En el reconocido premio estarán estrellas de la talla de Carlos Vives, Los Boys, Alkilados, Piso 21, Thomas The Latin Boy, Luciano Dalessandro, entre otros destacados artistas en el ámbito nacional e internacional.

Ange se caracteriza no solo por sus dotes de belleza y carisma, la esbelta mujer es polifacética en todos sus roles, puesto que, no solo es animadora, también es ingeniero químico, locutora y actriz, lo que desborda belleza e inteligencia en todos los sentidos.

La exuberante actriz, comentó en exclusiva para Noticia al Día, sus más recientes logros y proyecciones, los cuales le han permitido alcanzar cada una de sus metas. Actualmente fue una de las estrellas ganadoras del premio internacional “Yara The Best”, como Animadora de Farándula con proyección Internacional, al respecto Unda expresó.

“Estoy feliz, realmente para mí es un honor recibir este premio, es una muestra de amor de parte de todas esas personas que me sintonizan todos los días a través de las pantallas de Venevisión; yo pienso que eso es el mejor premio. Los premios Yara es la unión de todo ese amor que tiene Venezuela para darnos a nosotros como artistas”.

No obstante, sus premios y éxitos laborales no son lo único de que hablar en su vida, ya que a mediados del mes de Abril se confirmó a través de los medios de comunicación que la actriz había puesto fin a su relación amorosa con el ex cantante del concurso “La voz imbatible” José Antonio Orozco, con quien ya llevaba varios meses de noviazgo; no obstante, se pudo notar por los pasillos de Venevisión y del mencionado premio “Yara The Best” a la pareja muy feliz y acompañada, incluso observamos como el rendía todas sus atenciones a la hermosa modelo, y es que hasta lo hizo bajar las escaleras para traerle el aguita y demás. Lo cual nos hace detectar que ese amor lo que va es “viento en popa”.

A su vez, la animadora añadió que sus planes a futuro son muchos, y aunque no quiso dar detalles, comentó que animar el programa matutino Portadas le ha permitido sumarse muchos más éxitos, en lo profesional como en los aprendizajes personales que ha obtenido.

Finalmente, Unda, dio un motivador mensaje a los venezolanos, “Mi mensaje para todos los seres humanos, para quienes habitamos en este país, es creer en nosotros mismos, nunca dejemos de soñar, porque a pesar que se levanten quinientas mareas en contra de nuestros sueños el único que a la final tiene la razón es nuestro corazón, expresó la bellísima presentadora.

Noticia al Día