Andreina Castro regresó a La Bomba tras anunciar la pérdida de su bebé

Este lunes, la animadora Andreina Castro regresó a La Bomba luego de anunciar, el pasado 22 de junio, la pérdida de su bebé Mathias, que esperaba junto a su esposo, el modelo Vito Gasparrini.

Cuando anunció la lamentable noticia, Andreina escribió: “No sabemos ni cómo ni el por qué sucedió. Exámenes perfecto, él perfecto, si él, solo lo sabíamos mi amor y yo (el secreto más bello que habíamos decidimos guardar) era un varón y su nombre era Mathias. Ahora nos queda solo el gran vació de poder seguir adelante”.

Además, agregó que estaría ausente del programa de farándula de Televen un par de días puesto que debía guardar reposo físico y emocional “para estar con ustedes y seguir sonriéndole a toda mi amada Venezuela como he tenido la responsabilidad de hacer durante estos años”.

Una semana después, Andreina Castro volvió a las pantallas y, antes de empezar con la acostumbrada energía, le brindó unas palabras a quienes la apoyaron en tan difícil momento. “Para mí es un verdadero placer acompañarlos una mañana más (…) Quiero darle las gracias a todas esas personas que me escribieron en las redes sociales, a través de Instagram, a quienes me contaron su historia, porque ahí me pude dar cuenta que no estaba sola, que estaba en compañía de un maravilloso país”, aseguró.

De igual forma, continuó diciendo entre lágrimas: “Debo confesar que ha sido una semana difícil para mí, para mi familia, pero aquí estoy, guerrera, fuerte y valiente para estar con ustedes. Como me decía mi mamá: ‘Fuerte y valiente, hija’. Aquí estoy con la sonrisa que siempre me caracteriza (…) Gracias Venezuela, gracias por tan bonitas palabras, por tan bonita compañía y por estar conmigo en este momento”.

