julio 17, 2018 - 1:05 pm

Los pacientes del Ambulatorio Urbano III El Silencio decidieron hacerse sentir y hacer un llamado por la crisis en la que atraviesa el centro asistencial. Más de cinco años ha llegado a deteriorarse en lo que es la infraestructura, como lo son aires acondicionados, baños, pisos, paredes, además en las áreas del Ambulatorio existen muchos riesgos de contagio de enfermedades debido a estas faltas, así lo explicó María Valera paciente de hipertensión.

Por otra parte, la emergencia también ha venido sufriendo esa situación de los aires acondicionados y a eso se suma el poco insumo que llega, cabe destacar, que el personal está a la mejor disposición de atender y cubrir las necesidades del paciente, comentó la Doctora Yanina Badell.

Carmen Medina, paciente, agregó que siempre son los familiares que deben salir a buscar los medicamentos e insumos para poder ser atendidos.

Anteriormente se contaba con un servicio de ecografía, rayos X lo cual no está funcionando, a esto se le suma un laboratorio que debería de funcionar las 24 horas, debido a que no tienen todos los procesos de asistencia en exámenes y no cuenta con el ambiente adecuado, así lo afirmó el jefe de Recursos Humanos Jesús Medina.

También añadió Medina, “estamos a la mejor disposición, como los caracteriza su profesión en las diferentes áreas donde ofrecen una mejor atención al paciente esto sin olvidar la falta de insumos”.

Se espera que en su momento las instituciones encargadas de apoyar y de cubrir esas necesidades en las cuales hace falta invertir, como lo son equipos, insumos y estructura para brindar una mejor atención al paciente.

Gabriela Montes/Pasante

Noticia al día