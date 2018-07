Álvaro Odriozola dice que está en el equipo “más grande del mundo y de la historia”

julio 18, 2018 - 6:57 pm

El lateral Álvaro Odriozola, primer refuerzo de la ‘era Julen Lopetegui’ en el Real Madrid, fue presentado este miércoles en el estadio Santiago Bernabeu y admitió que llegar al club blanco es “un sueño” ya que siente que ahora está en el equipo “más grande del mundo y de la historia”.

“Es algo indescriptible. Algo que pasa una vez en la vida y estoy muy contento de poder estar aquí. Quiero disfrutar de cada momento y nada más”, afirmó Odriozola, de 22 años y ex de la Real Sociedad, en su intervención ante los periodistas.

Álvaro Odriozola quiere ganar todos los títulos con el Real Madrid

“Quiero crecer como jugador y como persona, además de aspirar a ganar todos los títulos posibles”, dijo. “Me gustaría triunfar en el Real Madrid, que es el sueño de todo futbolista, y voy a pelear por hacer ese sueño realidad”, apuntó Álvaro Odriozola.

Odriozola dedicó también palabras de agradecimiento a Lopetegui, que le convocó para el Mundial de Rusia con España. El propio entrenador fue destituido dos días antes del debut de la ‘Roja’ en el torneo, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid para después del torneo.

“Le estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad de jugar un Mundial y estoy muy contento de que sea mi entrenador. He estado con él esta mañana y me ha transmitido que voy a tener toda la confianza del mundo, que tengo que dar el máximo y que es un club grande, con una exigencia brutal, por lo que no valen las medias tintas. Es un especialista en transmitir al grupo su mensaje”, estimó Álvaro Odriozola.

