Alicia Montero gana el segundo Gran Slam poético y Emérita Mercado (Manona) presenta Pacto

julio 9, 2018 - 11:59 am

Frente a la librería Puerto de Libros y la cancha de “bolas criollas” en La vereda del lago, ayer domingo por la tarde, Alicia Montero se alzó con el lauro de ser la ganadora del segundo Gran Slam poético en el marco del Séptimo Festival de poesía de Maracaibo.

Acto seguido, Emérita Mercado nuestra querida Manona presentó “Pacto” donde se recogen 15 de sus elocuentes obras.

Hablaba el erudito. Jesús Semprún parecía llevarnos en bote sobre las aguas angustiosas del poeta profundo, Ismael Urdaneta. En la travesía otras olas, otros naufragios: Milló Bestrini, César David Rincón, Atilio Story zulianos para quienes el suicidio era un hilo de tristeza de una muerte presentida, en veces planeada, anunciada, acariciada, pero, como la poesía es un telar, surgen otros nombres: Hesnor Rivera, Ludovico Silva (mi preferido). Un bajón de luz interrumpe. Jesús Semprún hace silencio y le seguimos escuchando la mirada, la sonrisa. Se excusa de no haber preparado nada, de tener algunas lagunas, de no recordar, por ejemplo, a Rafael de Nogales Méndez. Una bola roja saca a la negra y se pone a una cuarta del boche. Hay aplausos para los señores obesos de las señoras obesas. El erudito continúa su ruta sin mapa, sin brújula, guiado por la memoria. Dice le conocí, trabajé con él, habla de César David Rincón, eso hace que su exposición sea exquisita.

Una bola negra va “chorreadita” hacia el boche. Comienza el Gran Slam poético. Luis Perozo Cervantes explica la reglas. En la pizarrita negra los nombres de Diego, Ernesto, Isabel, Nailyn, Alicia. Tres minutos para cada uno. Leen nerviosos, sobresaltados, mudan de ropa, de rostro, de sentimientos, martillan verbos, toman palabras y las cuelgan en los árboles, son tan soñadores, tan jóvenes, tan enamorados de la poesía, con ese impulso de los 20 y tantos años. En 15 minutos ese barquito anclado en la librería Puerto de Libros se bambolea en las preocupaciones de jóvenes escritores. Un poquito de desdén, dos cucharas y media de lo pasional, de esa invitación a entrar, a penetrar, de frutos de otros lugares, de confirmar en versos que se es hombre y mujer aún cuando la dulzura de la voz, el brillo en las uñas cuidadas lo muestren. La profesora de la Escuela de Letras de LUZ, Alicia Montero, suelta cuando el boche se estrella contra las tablas: “pelea o combate horizontal”, “el samuray” y “aviso clasificado”. La premian los aplausos. No sé si esos sean los títulos de sus poemas, pero, así voy a recordarles. En la audiencia: Gladys Morillo de Montero, la eterna Presidenta de la Asociación zuliana de Ciegos, madre de la ganadora y la poeta prodigiosa, Maria Cristina Solaeche Galera llenan de prestancia el lugar.

Luis Perozo Cervantes conduce al bautizo y presentación de la primera obra de Emérita Mercado Manona de la cual se ha hecho acreedora como ganadora del Primer Slam Poético y gracias a una cortesía de Sultana del Lago, editorial. De padrinos: Darío Romero, Cheilita (su nieta), María Jesús Arcaya y quien escribe. Aplausos, abrazos. La poeta madre se compunge, llora sobre sus versos, sobre la memoria de sus amores idos, de sus viajes, de ese amor a esta tierra, de ese Pacto con las manos sobre el corazón.

Un domingo con tarde de poemas, de poetas, de chicos para quienes esperan mares turbulentos y calmos, heridas tardadas en sanar, rosas ¡si muchas rosas!, flores ¡si muchas flores!, espinas ¡si muchas espinas!, caminos para decepciones, para perder besos y labios, laberintos donde la vida podría oscurecer, mañanas con auroras, alboradas, glorias, triunfos y caídas que harán fuerte el espíritu y cubrirán con una armadura irrompible su corazón de poetas y magos.

Josué Carrillo