julio 7, 2018 - 5:13 pm

La situación económica y la problemática con la escasez de efectivo no deja de afectar a ninguno, y ese es el caso de los bomberos de las diferentes gasolineras quienes aseguran que aprovechan el bajo costo del combustible para quedarse al día, por lo menos, con 500 mil bolívares.

Ante la negativa que varios comercios tienen con respecto al billete de 500 bolívares, según denunciaron los usuarios, hace que más de uno no lo piense dos veces para dejarle a los bomberos de mil a 5 mil bolívares cada vez que pasan a llenar el tanque.

“Todo depende de si el día es bueno o malo. Hay veces en los que en un solo día me puedo llevar 500 mil, 1 millón (…) al mes fijo puedo sacar 20 millones, que ajá igual no alcanza de nada pero al menos para comprar para una semana me sirve”, aseguró José Benítez, bombero de una gasolinera al norte de Maracaibo

Benítez precisa entre carcajadas que muchas veces lo único negativo de este beneficio es el pago de billetes de 500 bolívares, ya que denuncia que estos no son aceptados por los choferes del transporte público.

“Malo es cuando me dejan nada más billetes de 500 bolívares, hay quienes me los dejan de propina y hasta completo me dan lo que les entregó el banco, hay otros que sí esperan el vuelto y aja se los tengo que dar (…) el problema está cuando voy a pagar el pasaje, porque no me los aceptan, por eso se los tengo que dar a mi mujer para que vaya y los deposite”, precisó Benítez.

Usuarios sin cuidado

“Para que me voy a poner a esperar el cambio si igual eso no va a alcanzar para nada”, así respondió Carlos Quintero mientras surtía el tanque de su vehículo con combustible, indicó que el costo de la gasolina dejó de importarle a los ciudadanos debido la actual inflación en el país.

Asimismo están quienes denuncian la presunta corrupción en el servicio dentro en las estaciones de gasolina. Uno de los usuarios aseveró que la modalidad consiste en la organización de una cola oficial y otra paralela por la que supuestamente pasan sin mucha demora quienes le dejan más que un solo billete al bombero.

“Queráis o no igual ellos no te van a dar el vuelto (…) hay dos colas, una es la normal en la que estoy yo, y está la otra que es para el que paga más, esos pagan 20 mil, 30 mil por salir rápido y no hacer la cola (…) Solo viveza es lo que los maneja”, indicó Enio Trujillo, otro usuario de una estación de servicio.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día