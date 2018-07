julio 5, 2018 - 1:03 pm

En nuestros tiempos se han roto los mitos que rodeaban a una mujer soltera, cada día se ve a más chicas que son felices por sí solas, pero también hay muchas que son solteras sin querer estarlo y no terminan de entender por qué cada que inician una relación, esta no prospera.

Un especialista nos habló sobre las 10 actitudes que los hombres no toleran de una mujer y por eso prefieren no seguir saliendo con ellas.

1. Si sales con sus amigos no estés apartada a un lado sin participar de las conversaciones. Relaciónate con ellos, intégrate. O, si no te agradan, no salgas con ellos. No es obligatorio que acompañes a tu pareja a todos lados.

2. Sal con tus amigas cuando quieras, pero no pretendas que él te acompañe siempre. Puede que las conversaciones que tengas con tus amigas no le interesen demasiado.

3. A él le gusta que te arregles para salir a tomar algo, siempre que no te demores dos horas en hacerlo.

4. Ni se te ocurra montar escenas de celos. Aunque si hay algo que te molesta busca la forma de decírselo sin enfrentamiento.

5. No le digas que te cuente siempre todo lo que ha hecho durante las horas que no ha estado contigo. Sentirá que le estás fiscalizando su espacio privado. Aunque estés en pareja hay que respetar la intimidad del otro.

6. Si le pides a cada rato que te diga que te quiere o que te haga caricias todo el tiempo terminarás por agobiarlo. Ellos no son tan emocionales, no sienten la necesidad de demostrar a cada rato sus sentimientos.

7. No intentes corregir todos sus defectos. Tú también los tienes. Él no va a cambiar por mucho que lo presiones.

8. ¡Cuidado con la rutina! Propón actividades nuevas como visitar una exposición, ir al teatro o al cine, comer en un restaurante exótico, pasear en bici o ir de campo.

9. No te quejes por todo. Mantén una actitud abierta, disfruta de las pequeñas cosas, de las novedades. No hay nada menos atractivo que una mujer quejándose siempre.

10. Y lo más importante: olvídate de tus complejos. Él te verá bella y atractiva. Libérate de tus inseguridades que te impiden disfrutar del sexo plenamente.

