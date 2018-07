Diego Kapeky: Apoyaré el talento venezolano hasta el último día de mi vida

julio 10, 2018 - 11:40 am

Los inicios del reconocido periodista Diego Kapeky fueron como actor y cantante, nunca pensó incursionar en el periodismo pero una oportunidad conllevó al crecimiento profesional. El columnista de farándula, lleva casi dos décadas trabajando en la fuente de farándula, comenzó en el 2002 en el diario La Voz, en la web Rumbero.Net y CCN es Noticia.

Portales que le han brindado desarrollarse en el área de farándula. Diego es presentador del magazine de las mañanas de Venevisión, “Portadas”, donde se destaca como comentarista de farándula en las secciones: La Tramoya, El Calabozo, Los Tubazos de Diego, entre otros.

En entrevista Exclusiva para Noticia al Día, Diego comenta que, “La columna Muerde Aquí desde el 2002 ha sido una ventana para proyectar mi trabajo y el talento nacional e internacional. Mi premisa siempre ha sido apoyar el talento venezolano y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida”.

El polifacético periodista recibió recientemente un reconocimiento por parte de la Fundación Cultural Tacarigua de Oro Internacional, Premios Yara The Best como Periodista de Farándula con Proyección Internacional. “Siempre para mí es un honor recibir este tipo de reconocimientos, es una reacción a tú trabajo y eso se agradece siempre, como también el apoyo del público que para mí es y ha sido siempre el mejor premio. Un galardón de mi parte es recibido con compromiso con la premisa de seguir haciendo un trabajo de ética y apoyo al talento nacional, esto es un logro más en mi carrera”. Resaltó Kapeky.

Diego destacó que próximamente se estrena otra nueva edición de “Bailando con las Estrellas”, el farandulero actuará como jurado calificador junto a La Macarena del Mundo Diana Patricia, Antonio Delli, y una chica que se ha robado el cariño del público venezolano, se trata de Natalia Moretti, ganadora de la temporada anterior, y estará en esta nueva etapa. “Agradezco a la Producción de Sábado Sensacional, a Elena Rosa, a todo el equipo de este emblemático espacio de Venevisión por darme nuevamente la oportunidad”, expresó el periodista.

Las palabras que definen a este artista son el ser radical y sentimental, “Ser radical es algo que no he podido corregir a lo largo de mi vida, yo sé que de cierto modo es algo negativo pero también puedo sacarle lo positivo y sentimental porque siempre he manejado las emociones de feedback con la gente y soy muy llorón, soy muy emotivo”, expresó el columnista.

Kapeky pretende dejar un legado al público y a los fieles lectores que lo han seguido durante toda su trayectoria, “nunca he tenido un derecho a réplica, mis noticias siempre han sido verdaderas, certeras, con una investigación minuciosa de cada cosa que escribo”.

El destacado personaje de televisión finalizó la entrevista dando un contundente mensaje a los venezolanos. “Sigamos Apostando por Venezuela ya que es el mejor país del mundo, tenemos todo; todos los países viven crisis, debemos crecer, reinventarnos y apostar a Venezuela, siempre de las crisis sale algo positivo. Recordemos la crisis del viernes negro, marcó la historia de nuestro país y de esa crisis salieron artistas de la talla de Karina, Antonieta, Jorge Rigo, Miguel Molly, Ilan Chester, Yordano, muestra que de los malos momentos se sacan cosas positivas”.

Johsue Morales

Noticia al Día