“Yo era virgen hasta que llegué aquí”: la historia de venezolana drogada y violada en Perú

Joven venezolana de 18 años habría sido drogada y violada por tres sujetos (dos menores), en un apartamento aledaño al negocio familiar donde trabaja, tan solo a dos meses de haber emigrado de Venezuela. La joven fue encontrada desnuda por su abuela en el lugar de los hechos en el sector Los Olivos de Lima.

La víctima dijo que el hecho fue pasadas las ocho de la noche cuando se encontraba trabajando en el negocio familiar y su abuela le pidió el favor que revisara la clientela que tenía la competencia por lo que tuvo que caminar hasta la esquina del lugar donde fue secuestrada, reseñó el diario Trome.

En el camino, la venezolana se cruzó con dos amigos a los que saludó y al dar unos pasos sintió que la tomaron de un brazo, colocaron un trapo en la boca y perdió el conocimiento. Entres sus vagos recuerdos está que la subieron por unas escaleras.

“Yo era virgen hasta que llegué aquí… me siento horrible, asqueada, siento un escalofríos interno. Una mujer siempre espera su primera vez como un cuento de hadas, pero anoche fue un cuento de terror… Me agarraron esos hombres y abusaron de mí como si fuera un ‘juguetico’, no sé si fueron los tres, no sé decirle porque estaba drogada” contó la ‘María’ al medio peruano ATV.

Aunque los hombres le habrían pedido bajo amenazas que no gritara, ella gritó y esto ayudó a que Ruth Zitella, abuela de la joven, lograra escuchar los gritos de auxilio.

Preocupada porque su nieta no regresaba al negocio, la señora subió al apartamento de donde provenían los gritos, pero los hombres que abrieron la puerta le negaron a Ruth saber dónde podía estar la joven.

Desesperada por la situación la abuela de la venezolana logró ingresar tiempo después al apartamento donde encontró a su nieta desnuda tras ser abusada sexualmente. “Se organizaron para en un momento de descuido cuadrarla, subirla y violarla”, declaró Zitella, según el diario Trome mujer al programa Beto a Saber.

Por el atroz hecho, fueron detenidos Branller Stalin Casique Sajami, de 20 años y otros dos jóvenes menores de edad por ser los presuntos autores del delito sexual.

