William Barrientos: Médicos y enfermeras convocaran a un paro nacional

junio 25, 2018 - 12:53 pm

William Barrientos diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el partido Un Nuevo Tiempo anunció (UNT) informó este lunes que en los próximos días será convocado un paro nacional de médicos o una renuncia masiva de galenos, para exigirle al gobierno la debida dotación de centros de salud y la reactivación de la red hospitalaria y ambulatoria que a su juicio cerca del 80% sufre un cierre técnico.

Barrientos aseguró que en el caso del Zulia, “los grandes hospitales como el General del Sur, el Hospital Central, el Hospital Chiquinquirá y el Hospital Universitario han cerrado servicios por completo y debido a la masiva migración de galenos”.

En este sentido, aseveró que “en Venezuela hemos retrocedido cerca de 48 años en materia sanitaria, por la reaparición de enfermedades propias de la pobreza como la Malaria, el Mal de Chagas, la Difteria, el Sarampión y ahora casos de Poliomielitis que certifican que el derecho a la salud establecido en el artículo 84 de la Constitución está siendo violado por el Estado venezolano”.

Por su parte, la expresidenta del colegio de Médicos del estado Zulia, Marisela Reverol manifestó que “debido a la gravedad de la situación el gobierno nacional debe impulsar un plan nacional de vacunación, un cerco epidemiológico y aceptar el ingreso de ayuda humanitaria al país, de lo contrario estas enfermedades que ya habían sido erradicadas podrían alcanzar a toda la población del país.

De igual manera, Barrientos denunció que “en Venezuela hay un exterminio impulsado por el Estado venezolano, más de 350 mil pacientes con HIV tienen sus días contados, porque en el país no hay tratamientos antiretrovirales, no hay fármacos para los pacientes que mueren por falta de antihipertensivos, no hay fármacos para los pacientes diabéticos y los pacientes que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal parecen estar condenados a muerte”.

Según el diputado a la AN “quienes están en el poder y se lo han robado todo son testigos y participes de esta situación. No solo están matando al pueblo de hambre, sino por falta de medicamentos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad inducidos y orquestado por el propio gobierno que irrespeta un derecho fundamental consagrado en la Constitución nacional, como lo es el derecho a la vida.

Situación de los galenos

En lo que respecta a la masiva migración de médicos, Barrientos aseguró que más de 2 mil médicos venezolanos ya están registrados, contratados y trabajando en el sistema de salud chileno mientras otros mil 856 galenos esperan para ingresar a dicho sistema de salud.

Detalló que “Lo mismo está sucediendo en Colombia y Ecuador, cientos de médicos están saliendo del país en busca de una mejor calidad de vida y estabilidad para sus familias. En cualquier país del mundo son mejor pagados que en Venezuela”.

En tal sentido, el diputado Virgilio Ferrer indicó que actualmente los profesionales de la salud devengan sueldos de hambre que no superan los 5 millones bolívares fuertes, mientras un sargento de la Fuerza Armada devenga un sueldo mínimo de 50 millones de bolívares fuertes mensuales.

De igual manera, indicó que las profesionales de la enfermería en la entidad también estudian la posibilidad de ir a paro, por las condiciones precarias en que están laborando. Aseguró que uno de los factores atenuantes de la grave situación es la falta de insumos médicos y la masiva migración de médicos y enfermeras. Manifestó que solo en Colombia se han registrado más de mil 744 profesionales de la salud, entre médicos generales, especialistas y enfermeras.

Nota de Prensa / Noticia al Día