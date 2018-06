Virtuoso: La gente quiere un cambio de modelo y de Gobierno

junio 3, 2018 - 8:17 am

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Francisco José Virtuoso, aseguró este domingo que el pueblo de Venezuela quiere un “cambio de modelo y de Gobierno”, ante la situación que se vive en la nación.

Entrevistado en el programa Diálogo con, que transmite Televen, lamentó que el Ejecutivo se niegue a reconocer la realidad de crisis del país.

Asimismo, dijo que la oposición está débil y no ha sabido enfrentar el sentimiento de cambio que quiere el país.

“Es un país que lucha, trabaja y desea un cambio (…) La gente quiere un cambio de modelo y de gobierno. Tuvimos unas elecciones que no fueron elecciones. La gente no se sintió convocada a ese proceso y hubo un sentimiento de rechazo. No hubo elecciones como tal. La gente lo que aspira es a un cambio, que efectivamente tengamos un cambio de gobierno y de modelo”, explicó.

Noticia al Día