Villca Fernández afirma que fue obligado a salir del país tras su excarcelación

junio 17, 2018 - 2:28 pm

Villca Fernández, quien fue liberado esta semana tras permanecer detenido en la sede Sebin en El Helicoide, aseguró que fue obligado a salir de Venezuela por los órganos del Estado.

“Nunca fue una opción si continuaba secuestrado en los calabozos o me iba del país. Si me hubieran dado la oportunidad de escoger yo estaría ahorita en Venezuela en El Helicoide aún, no hubiera escogido irme de mi país y lo digo con toda responsabilidad”, indicó.

Asimismo, reveló que antes de salir de la cárcel tuvo que firmar unos papeles que no le permitieron leer y posteriormente le informaron que iba hacia el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía porque el convenio era que debía salir de Venezuela.

“El miércoles me sacaron de los calabozos, me hicieron unas fotos y me dijeron que conmigo era otro proceso, que no iba a ir a la sede de la Casa Amarilla. Me dieron tres papeles para firmar y poner las huellas pero no me dieron chance de leerlos. Después llegó el médico para revisarme y me quitan un grillete que tenía en el tobillo izquierdo. Cuando me montan en la camioneta me dijeron que iba a Maiquetía y yo en ese momento me supuse que me expulsaban del país, aunque me dijeron que no y que allá me estaba esperando una comisión junto al gobernador de Mérida y pensé que iría a ese estado, pero al bajar al aeropuerto me confirman que me iba del país, me voy desterrado, que estoy expulsado”, manifestó.

En ese sentido, señaló que no le dejaron recoger sus pertenencias. “El Sebin me tuvo en su poder hasta que me montaron en el avión que iba a Panamá y después a Lima”.

“Dijeron que el país correcto para irme al salir de Venezuela era Perú, porque mi papá es peruano”, añadió.

Fernández también comentó que al gobernador del estado Mérida, quien es uno de los garante de paz, le dijeron que “si no era fuera de Venezuela, no me liberaban”.

Sumarium