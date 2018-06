Vicente Díaz desmiente reunión con Rodríguez Zapatero en Caracas

junio 18, 2018 - 11:07 am

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, desmintió que este sábado se haya reunido con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en Caracas.

“No he asistido a ninguna reunión de dirigentes opositores con el expresidente Zapatero. Asistí a una cena social invitado por el embajador -Jesús- Silva donde no había ningún dirigente opositor. En mi caso soy opositor pero no soy dirigente de nada”, escribió Díaz en su Twitter.

Sus declaraciones surgen luego que Rodríguez Zapatero declarara a la agencia internacional EFE que se había reunido con parte de la oposición venezolana, entre ellos Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, y Luis Aquiles Moreno, dirigente de Acción Democrática.

“Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno”, dijo entonces Rodríguez Zapatero, que arribó a Caracas el pasado viernes.

Zambrano, por su parte, confirmó que se había reunido con el político español, aunque aseveró que el encuentro se efectuó en son de amistad, donde conversaron sobre situaciones actuales de ambas naciones, sin abordar el tema del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.

