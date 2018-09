Viajé en una perrera y encontré el amor: transporte en Maracaibo al estilo de Shakespeare

junio 21, 2018 - 9:57 am

Desde las 6:00 de la mañana que salí de mi casa, pocas de las cosas que viví han sido tan memorables como el trayecto al trabajo. La experiencia de subir a una ‘chirrinchera’ para llegar a su destino es una aventura que todo maracucho está obligado a vivir. El transporte en Maracaibo se ha vuelto una tragicomedia romántica, al mejor estilo de Shakespeare.

La odisea comenzó cuando buscaba en mi cartera el efectivo para los pasajes. Como lo suponía, el monto debía rondar los 10 mil bolívares. Al llegar a la esquina de la avenida, donde queda la parada, cerca de 30 personas estaban en fila esperando que llegara su medio de transporte. “¿Han pasado carritos?”, cometí el error de preguntar. Con la sutileza de una dama de la realeza, una mujer me contestó: “Mi alma, mija, ¿carritos?, ¿qué es eso? Con suerte debe venir por ahí una camioneta, así que arremangate esa camisa pa’ que vayáis cómoda”.

Consciente de la situación, esperé serena. No me imaginé que esa espera sería de unos 47 minutos de pie, bajo las gotas de lluvia que caían de los árboles por la tormentosa noche del lunes y sin hidratación ni refrigerio incluidos.

A lo lejos logré divisar un camión; era de esos que antaño se utilizaban para transportar alimentos refrigerados. Vi que en uno de los laterales estaba modificado con una rejilla, por poco pensé que se asomaría por ahí un perrito peludo y con cara triste. La escena de la perrera me partió el alma. Pero el dolor fue aún mayor cuando, en toda la punta de la fila, se detuvo el camión. “¡Pa’l centro, pa’l centro… arriba el que se va!”, escuché gritar a un hombre que se asomó por la parte trasera del vehículo modificado.

Mi estupefacción fue tal que a mi alrededor la gente comenzó a reír: la perrera era para nosotros. Con mi rostro compungido tuve que subir, escalando tres escalones que me permitieron llegar hasta el asiento. Claramente me senté a un lado de la rejilla donde me imaginé a los perros. Más me importaba tener un poco de fresco durante el viaje que ser vista por las personas a quienes le pasaríamos por un lado.

Con una capacidad aproximada para 60 personas, los que nos embarcamos íbamos cómodos. Unos corrimos con la suerte de ir sentados. Otros tuvieron que acomodarse y sostenerse de los dos tubos que estaban en el techo para no caerse. Con todas las personas abordo, comenzó el recorrido.

Era tan increíble la frescura de la mañana, que de no ser por las ventanas habría pensado que teníamos aire acondicionado. Cerca del techo, por la parte delantera del camión, una especie de ventanal abierto daba paso a la brisa. Además de la rejilla que simulaba la perrera, otras aberturas en la estructura del transporte permitieron que la ventilación estuviese a la altura de la situación.

Llegando a una esquina, algo se atravesó; sabrá Dios si fue un carro, un peatón o algún animal. Lo cierto es que el conductor pisó el freno de tal forma que fui a parar a los brazos del caballero sentado a mi lado. Cual historia de amor, me miró fijamente a los ojos: “¿Te podéis acomodar?”, fueron sus… románticas palabras. Sonrojada de la vergüenza volví a mi posición inicial. Ahí estuve hasta que la historia se repitió. Solo rezaba porque el chofer, la próxima vez, pisara el freno con delicadeza, como si quisiera acariciarlo. Ya bastaba con el romance obligado que me hizo protagonizar.

A través de las improvisadas ventanas, veía el mundo pasar. Toda la avenida Libertador de Maracaibo desfiló ante mis ojos. Cual obra surrealista, las franjas coloridas de licras fucsias, verdes, blusas estampadas y los cientos de paraguas gigantes que se observan en el centro de la ciudad se entremezclaban entre ellas y solo pude divisar uno que otro carrito con los envases de papelón.

Llegando al final del viaje, pedí al colector que por favor se detuvieran. Aparentemente una falla auditiva le impidió escucharme, por lo que un solidario pasajero vociferó a todo pulmón la palabra clave: “¡POR AQUÍÍÍÍÍ!”. Su grito desencadenó otras tantas frases que se suelen escuchar. Que si me llevaría a su casa, que si estaba sordo, que no le pagaría el pasaje completo… las ocurrencias de los marabinos son infinitas y el repertorio de respuestas en el transporte público sirve para concursar por un Guinnes.

Cuando por fin se detuvo el camión y logro bajarme, le entrego el billete al colector. Su rostro denotaba una confusión que ni yo entendía. “¿Y esto qué es, la limosna?— me preguntó—, el pasaje son 20 mil, así que aflojá el bolsillo”. Incrédula le pregunté por qué tanto, si ese no era el monto. Pero mis reclamos fueron en vano, igual debía pagar. Sabiendo que no tenía más efectivo, le pregunté si le podía pagarle con algo más. “Bueno, si queréis me dais un beso”, me dijo. Mi respuesta, al mejor estilo maracucho: “¡ANDÁ A MAM*RRR!”.

Selene Rivero

Noticia al Día

Fotos: Mysol Fuentes