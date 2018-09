Uruguay 1-0 Egipto: Un cabezazo de Giménez da el triunfo a 'La Celeste'

junio 15, 2018 - 9:50 am

Un imponente cabezazo del central José María Giménez, a los 89 minutos de juego, le otorgó la victoria por 1-0 a Uruguay frente a Egipto, la mañana de este viernes, en el segundo compromiso correspondiente al Grupo A del Mundial Rusia 2018.

El defensa del Atlético de Madrid aprovechó un tiro de esquina desde la derecha para empalmar el balón con la cabeza y enviarlo al fondo de la red. El triunfo logrado en el Ekaterimburgo Arena le da al cuadro suramericano sus primeros tres puntos y se coloca segundo en la llave.

Egipto, que batalló durante todo el encuentro e incomodó por completo el juego uruguayo, no pudo contar con su máxima figura Mohamed Salah, debido a la lesión que sufrió en la pasada final de la Champions. Sin embargo, se espera que sí pueda decir presente en los dos siguientes encuentros que afrontará el conjunto africano.

En el encuentro del duelo inaugural, el anfitrión Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita. El combinado soviético no desaprovechó la oportunidad de cumplir a su afición en Moscú y terminó llevándose los primeros tres puntos.

Para este viernes también están pautados los dos partidos del Grupo B: Irán vs Marruecos (11:00 AM) y Portugal vs España (2:00 PM).

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día