junio 21, 2018 - 5:11 pm

“Muchachos ya cayó el agua”, escuché mientras escribía en mi puesto de trabajo. La coordinadora anunció el pago de la quincena al personal de la oficina. Dejé de escribir, me levanté y fui a la oficina del frente a buscar mi paga por mis dos primeras semanas de trabajo. Llegué a recursos humanos, emocionada toqué el timbre y mientras me abrían la puerta, recordé que sería la primera paga en mi vida, la primera vez por hacer algo. Sabía que no sería mucho, pero al nunca haber ganado nada por mis propios medios, me resultaba suficientemente satisfactorio.

Un mes antes

Inicié labores en la empresa. Inquietada por aprender sobre el oficio, me dispuse a observar, hacer y cumplir con todo lo que se me asignaba. Llegué en temporada de elecciones, así que no teníamos días libres. De lunes a viernes, fines de semanas, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, y a veces hasta las ocho o diez de la noche, inclusive hasta me llegaron las 12 de la medianoche: Escribí, investigué, entrevisté, subí y bajé escaleras, rodé en vehículos de carga y hasta puede que haya dejado mi dignidad, rogándole a algún candidato presidencial, pero nada me desanimaba.

Al abrir la puerta de RRHH, me acerqué a la oficina principal y me entregaron mi primer cheque. Lo miré rápido y detallé lo pequeño que era, de color gris y con una firma peculiar. Subí la mira a la esquina superior izquierda y leí el monto. Ochocientos quince mil, trecientos treinta seis con once bolívares… Quería seguir leyendo después de los ceros, con la esperanza de que fuera más dinero, pero no ocurrió. Caminé hacia la puerta, mientras veía en esos ochocientos y tanto mis desvelos, esfuerzos, tiempo invertido, hasta cuando el novio casi me deja por no tener tiempo para él.

Salí de la oficina y me dije a mi misma: “Mi misma, no se trabaja por el sueldo, se trabaja por amor al oficio”. Quizás no me lo haya creído los primeros minutos después de haberlo dicho, pero lo creyera o no, ese era la cantidad que me habían pagado.

Lo más esperado

Después de esperar tres días a que el cheque se hiciera efectivo (la crónica no se trata de bancos, pero diré que fueron tres horas invertidas) le informé a mi mamá para que me esperara lista, al salir del trabajo íbamos a hacer la compra más emocionante de su vida. Al llegar a casa y luego de una larga tertulia con mi madre, nos fuimos a elegir qué se compraba con eso.

Llegamos a la panadería que queda frente a nuestro edificio, nos colocamos detrás del mostrador y miramos lo que vendían. Eran muchas las cosas que se podían comprar, pero no con mis Ochocientos quince mil, trecientos treinta seis con once bolívares. Mami me miró y dijo: “Será pan”. Mi cara tuvo que ser muy decepcionante para que ella replicara “¿Qué más?” Accedí y fuimos a caja. Entregué mi tarjeta, mientras mi madre buscaba los panes.

“Los panes están a 40 mil cada uno, agarraré 20”, me gritó mamá desde el mostrador del panadero. Asentí con la cabeza, algo avergonzada, mientras le dije a la cajera: ¿Cuánto es?, “800” respondió ella. El momento en el que introdujo la tarjeta en el punto de venta me pareció verlo en cámara lenta. Marcaba cada número con sus largas y azules uñas, me hizo señal para que ingresara la clave, presioné el botón verde y se acabó.

El sueldo de 15 días, de arduo trabajo, desvelos y compromiso. La larga cola para depositar aquel pequeñito cheque se acabó cuando en dos minutos presioné el botón verde y me llevé a casa 20 panes que durarían para la cena de ese día y el desayuno del día siguiente.

Freydalí Pimentel / Pasante

