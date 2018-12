Un 7 de junio nacieron: El duro Liam Neeson, Prince, Miguel Ríos, Tom Jones, Paul Gauguin y Gadafi

junio 7, 2018 - 5:45 am

William John Neeson OBE (Ballymena, Antrim,Irlanda del Norte, 7 de junio de 1952), es un actorbritánico. En 1976 comenzó a actuar en el Teatro lírico de Belfast, donde estuvo dos años. Su primer papel reseñable en el cine fue la película Excalibur de 1981. En esa década también participó en filmes como The Bounty (1984), junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins,La misión (1986), con Robert De Niro y Jeremy Irons o el wéstern Con su propia ley (1989), protagonizado porPatrick Swayze.

La fama mundial le llegó con su interpretación de Oskar Schindler en la aclamada película La lista de Schindler(1993), dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado a los premios Óscar. Desde entonces, Liam Neeson ha interpetado papeles protagonistas en numerosos filmes como Rob Roy(1995), Michael Collins (1996), la adaptación de la novela Los Miserables en 1998, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), el drama biográficoKinsey (2004) y Batman Begins (2005). En 2008 la carrera del actor recibió un nuevo impulso que lo convirtió en un héroe del cine de acción gracias al estreno del filme francés Taken, primera entrega de una trilogía. En los últimos años, Neeson ha protagonizado otras películas de acción como El equipo A, Furia de titanes (ambas en 2010), Unknown (2011), The Grey(2012), Non-Stop (2014) y Run All Night (2015).

Liam Neeson ha sido nominado a numerosos premios, como el premio Óscar a mejor actor, el BAFTA a mejor actor protagonista o el Globo de Oro a mejor actor de drama. La revista Empire lo incluyó en sus listas de Los 100 actores más atractivos de la historia y Las 100 mayores estrellas de cine de todos los tiempos.2

Prince Rogers Nelson

(Minneapolis, Minnesota, 7 de junio de 1958 – Chanhassen, Minnesota, 21 de abril de2016) fue un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense de R&B, pop, rock,soul, funk, dance, new wave, blues e incluso jazz. En su faceta de instrumentista destacó especialmente como guitarrista y también por su autonomía creativa, ya que en muchos temas y álbumes se ocupó de la totalidad de los instrumentos, la voz, la composición y la producción. Usó el nombre artístico de Prince, aunque también fue conocido bajo un símbolo impronunciable, que utilizó entre 1993 y 2000. Este cambio de nombre, motivado por desavenencias con su compañía discográfica, resultó controvertido y, durante ese período, muchos se refirieron al cantante como “El Artista antes conocido como Prince”, a menudo abreviado como “TAFKAP”, por sus siglas en inglés, o simplemente “El artista”.2

Durante la década de los años 80, fue uno de los artistas más importantes e innovadores. Se le considera el fundador del llamado “sonido Minneapolis” , sonido que comenzó a conformar en su tercer álbum, Dirty Mind, y que se sustanció en 1981 en su álbum Controversy y en la prueba de un disco claramente influido por él: el álbum de debut de The Time. Prince alcanzó la cima de su popularidad con el álbum Purple Rain (1984) y la película de idéntico título.

Solo en los Estados Unidos, vendió alrededor de 39,5 millones de álbumes5 y cerca de 100 millones en todo el mundo. El trabajo “Purple Rain” obtuvo el Óscar a la mejor banda sonora para el propio Prince, que también obtuvo un premio Grammy por el álbum. El álbum incluía otras canciones que alcanzaron una alta popularidad, como “When Doves Cry” y “Let’s Go Crazy”, que llegaron a ser éxitos internacionales y lo elevaron al nivel de superestrella.

Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi

Aunque existen otras formas de transliterar su nombre (como Mouammar o Muammar Kadhafi, por ejemplo) — (enárabe: مُعَمَّر القَذَّافِي, tr. Mu‘ammar al-Qaḏḏāfī, pronunciado: /muʕamːar ulqaðːaːfiː/ (?·i); Sirte, 7 de junio de 1942-ibídem, 20 de octubre de 2011)6 7 fue un militar, políticoy dictador8 libio que gobernó su país desde el 1 de septiembre de 19699 hasta el día de su muerte en 2011.

Miguel Ríos Campaña

(Granada, 7 de junio de 1944), conocido simplemente como Miguel Ríos, es un cantante y compositor retirado1 de rock español, uno de los pioneros de este género en su país.

En activo desde los años 1960, cuando fue conocido como Mike Ríos, el Rey del Twist, alcanzó su mayor éxito en 1970, cuando el “Himno a la alegría” vendió millones de discos en todo el mundo. Su álbum más vendido ha sido Rock and Ríos, un doble directo editado en 1982. Cinco años más tarde presentó enTelevisión Española el programa ¡Qué noche la de aquel año!, un repaso por la historia de la música rock en castellano. Desde entonces ha colaborado con infinidad de artistas de España y Latinoamérica y ha participado en diversas giras con algunos de ellos, como Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén o Serrat. A lo largo de estos años su estilo ha variado desde el rock and roll más primigenio al sinfónico o, en los últimos años, el jazz con big band o el blues.

Eugène Henri Paul Gauguin

(París, 7 de junio de1848-Atuona, Islas Marquesas, 8 de mayo de 1903) fue un pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista, fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera y póstumas en París. Muchas de sus obras se encontraban en la posesión del coleccionista rusoSergei Shchukin así como en otras colecciones importantes.

Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y escultor de grabados y cerámica. Su experimentación audaz con el color fue lo que colocó los cimientos para el estilo sintetista del arte moderno, mientras que su expresión del significado inherente de los temas en sus pinturas, bajo la influencia del cloisonismo, fue lo que pavimentó el camino al primitivismo y el regreso al estilo pastoral (captura de la naturaleza, paisajes). Su trabajo también fue una gran influencia para el uso de técnicas como elgrabado en madera y la xilografía en la realización de obras de arte. Su obra ayudó a la evolución de la pintura, referente al expresionismo alemán y el fovismo(movimiento que se desarrolla entre 1898 y 1908).

Fue Jefe de filas de la Escuela de Pont-Aven e inspirador de los Nabis. Desarrolló la parte más distintiva de su producción en el Caribe (Martinica) y enOceanía (Polinesia Francesa), volcándose mayormente en paisajes y desnudos muy audaces para la época por su rusticidad y colorido rotundo, opuestos a la pintura burguesa y esteticista predominante en su tiempo en la cultura occidental. Su obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX, contribuyendo decisivamente al arte moderno del siglo XX.

Sir Thomas John Woodward

OBE (Treforest,Glamorganshire, 7 de junio de 1940), conocido por su nombre artístico de Tom Jones, es un cantante británico. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

