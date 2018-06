Tras el suicidio de Anthony Bourdain, la actriz Rose McGowan le envió un mensaje a quienes estén pensando en quitarse la vida

junio 8, 2018 - 11:55 am

La estrella de cine norteamericana Rose McGowan se grabó un vídeo en Twitter con motivo del fallecimiento de su amigo Anthony Bourdain en el que suplicó entre lágrimas que aquellas personas del mundo que estén considerando suicidarse se dejen ayudar.

La actriz, íntima amiga de Asia Argento, novia del chef, instó a utilizar las líneas de teléfono de prevención de suicidio, recordando que “es una solución permanente a un problema temporal”.

A McGowan le asusta el efecto contagio, un fenómeno psicológico que defiende que la cobertura mediática sensacionalista eleva el número de muertes por suicidio. “Esto afectará en todo el mundo”, advirtió.

McGowan dejó claro que el mundo no será un lugar mejor sin Bourdain, cuyo fallecimiento ha despertado empatía en todos los rincones del planeta. Sin embargo, se mostró enfadada con él y dejó una pregunta en el aire: “Anthony, ¿por qué?”.

La actriz, visiblemente afectada, mantenía una relación cercana con Bourdain. De hecho, hace cuatro días un medio británico cazó a los dos paseando por las calles de Nueva York caminando hacia un restaurante donde cenaron juntos.

Argento y McGowan también son grandes amigas. Nacieron en Italia y tienen una guerra abierta contra Harvey Weinstein, a quien ambas acusan de haberles violado. Rose escribió un libro titulado Brave en el que contó que el poderoso productor de Hollywood la violó en un jacuzzi.

En el video que grabó, se acordó del calvario que ha sufrido Argento: “Has tenido que pasar por tantas cosas”, lamentó McGowan. Por su parte, Asia no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su novio.

Anthony I am so mad at you. You were so loved, the world is not better without you. I have a message for those considering suicide as a solution to a temporary problem. Please call a hotline. Please reach out. Asia needed you, Anthony. We needed you. Please come back. pic.twitter.com/kqOEdJ80h9

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 8 de junio de 2018