junio 7, 2018 - 1:17 pm

El exitoso empresario, creativo y apasionado diseñador con talento nato por el mundo del arte y la moda, Bladimiro Torres, perspicaz creador de los mejores trajes para caballeros a nivel nacional e internacional, y uno de los más importantes diseñadores de origen colombiano de la provincia Banco Magdalena, rompe tendencia en la marca de sus creaciones, proyectando en sus recientes confecciones un nuevo concepto en el reglón de la moda masculina, con 27 años de trayectoria profesional ejerciendo el arte de crear y perfeccionar estilos.

El impulsor de la marca de trajes que está dando de qué hablar, ha vestido a personajes reconocidos en el ámbito nacional como el Pollo Brito, Mario Suárez, Mister Turismo, Mister Venezuela, destacados políticos como Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador del estado Zulia, y diferentes modelos de la región zuliana; también se encarga de perfeccionar el vestuario de los servidores de María de la Basílica de Maracaibo.

El destacado confeccionista recibió el Premio Venezuela de Oro en el año 2014. Asimismo, para esta nueva línea de trajes los estilos a los que se inclina van de la mano con los colores azul rey, pasteles, blanco con negro y los cortes de solapa clásica, ajustados a la encantadora moda europea. Por supuesto, sus sueños nunca se detienen, “En un futuro cercano aspiro vestir a grandes figuras como Gilberto Santa Rosa, David Bisbal y Silvestre Dandong”, afirmó el diseñador.

El creador de la reconocida marca, destacó que se identifica con los trabajos del diseñador venezolano Giovanni Scutaro, afamado por sus elegantes diseños para el Miss Venezuela. Además, Bladimiro lanzará una nueva tienda de confecciones en Punto Fijo, estado Falcón. A futuro planea crear una escuela para estudiantes de diseño de moda con bajos recursos económicos. “Me gusta pensar en grande, soy un luchador nato de lo que me apasiona. Dentro de mis próximos proyectos quiero expandir y patentar mi marca nacional e internacionalmente”, expresó reluciente el artista.

Finalmente, Torres expresó sus palabras de apoyo y solidaridad a todos los talentos emergentes del país e invitó a que no desmayen en la propuesta de sus sueños y objetivos, apostando por Venezuela, ya que somos un país rico en arte, cultura y el calor humano que caracteriza. “Yo que soy de otro país, cada día me siento más identificado con ustedes, tanto que me siento venezolano, brindo mi apoyo y mano amiga para que juntos logremos sobrepasar los obstáculos que enfrenta este país”, culminó.

Naiyerling Guerrero/Pasante

Noticia al día