Torrealba: Los ciudadanos tenemos que aprender a exigir sin destruir

El periodista y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús ”Chuo” Torrealba, abogó por que se convoque un Congreso de reunificación de la sociedad democrática para determinar el liderazgo, la estrategia y la hoja de ruta que necesita la oposición.

”Aquí el problema de la dirección de la oposición no es que no esté unida, sino que no sabe para dónde va”, sostuvo este martes en el programa La Entrevista de Vladimir Villegas en Unión Radio.

Hizo un llamado a la dirigencia opositora a tener la humildad necesaria ”para decir que nos hemos equivocado todos, que los activos de la oposición democrática todos son importantes y que no nos sigamos destruyendo ni flagelando”.

”El liderazgo que tenemos es éste, y lo que tenemos que hacer es presionar para que ese liderazgo se coloque a la altura de la exigencia del país, y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a exigir sin destruir”, agregó.

Torrealba enfatizó que se debe canalizar la indignación ”de tal manera que haya una sólida exigencia ciudadana para que el liderazgo se baje del pensamiento mágico y asuma la responsabilidad de liderar la transición, no de esperar que se produzca el desenlace, sino de liderar la transición”.

Destacó el rol del ciudadano en la lucha por un cambio político y puntualizó: ”tenemos un superávit de ciudadanía y un déficit de dirigencia”.

El dirigente político mostró preocupación por la situación actual de la alianza opositora. ”Ahora tenemos tres mini MUD, la del G4 (AD, VP, PJ y UNT), la mini MUD de Henri Falcón y la media mini MUD que comandan María Corina Machado y Antonio Ledezma”.

Señaló que si no existe una fuerza interna que haga contrapeso al gobierno el apoyo de la comunidad internacional se diluye. ”Quién ha dicho que la comunidad internacional sola hace milagros, si no hay una fuerza interna el apoyo internacional se disuelve”, acotó.

Criticó que del lado oficialista, el gobierno no actúe para detener la crisis económica que se vive en el país y los altos niveles de inflación.

”Hay mucha incertidumbre y una capacidad casi nula para hacer nada, mientras ven como el monstruo de la hiperinflación se los traga, la ineficiencia es tal que estamos en un país sin luz, sin comida, sin agua potable, con polio, aquí vamos rumbo a la Venezuela pre petrolera, el socialismo del siglo 21 terminó siendo el caudillismo del siglo 19 y ellos no pueden hacer nada para evitarlo”.

Advirtió que dada la situación actual, la recuperación del país no será instantánea ni inmediata.

