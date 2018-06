¡Toma nota! 8 Cosas que hace un infiel con tal de que no lo descubras con su amante

junio 9, 2018 - 12:29 pm

Los infieles no solo son personas mentirosas, sino que además son cobardes, pues tiene tanto miedo de tomar decisiones que antes de que tú te des cuenta de que te están engañando comienzan a tejer grandes mentiras con sus amantes.

¿Quién no ha escuchado decir que cuando un hombre infiel busca a otra tiende a decir que en su casa todo va mal, o que ya no ama a su esposa y la va a abandonar aunque a su pareja le siga diciendo y demostrando que la “ama” ? Estos y otros ejemplo son parte de las mentiras que se inventa un infiel para mantener “dos vidas” paralelas sin ser descubiertos.

Hoy de la mano de un experto, hablaremos sobre las 8 cosas que un infiel hace con tal de ocultar la miseria en la que se encuentra.

1) SER SINCERO CON EL AMANTE

Si a alguien le ocultan cosas es a su pareja. Con su amante las cosas cambian, los más desvergonzados son capaces de dejar en claro que ellos tienen una relación sentimental formal y no piensan dejarla por nada del mundo. Lo anterior lo hacen para que en un futuro no se compliquen las cosas, pues saben que su affaire podría enamorarse en cualquier momento y tratar de establecer un plan para dejar en evidencia su engaño y así ganar la batalla con la esposa.

2) BUSCARSE UN AMANTE CON PAREJA

Sí, así como lo lees, los patanes son capaces hasta de buscar una amante que tenga pareja porque esto representará menor problemas. Piensan que así los dos tendrán algo valioso que perder si el affaire sale a la luz. La relación está más clara cuando ambos juegan bajo las mismas reglas. Además, se comprenden mutuamente.

Si nunca has tenido un amante, puede que no lo sepas, pero es bastante duro mantener dos relaciones a la vez, querer a dos personas. Una te aporta una cosa, y la otra te proporciona otras. Ambas son compatibles, pero sabes que no puedes elegir una sola. Por eso los infieles llegan a pensar que a las dos las aman por igual.

Lo anterior lleva a los infieles a caer en un ciclo sin fin, llegan a dejar a la esposa para estar con la amante y luego vuelven a dejar a su pareja (ex amante) por una nueva amante, y así. El que es infiel, lo es siempre, no lo olvides nunca.

3) QUE PERTENEZCAN A MUNDOS DISTINTOS

Los infieles tienen una regla inquebrantable: Tu amante y tu pareja no deben conocerse.

4) CUIDADO CON LAS MASCOTAS

Como no quieren ser descubiertos tienen mucho cuidado si los encuentros con su amante se producen en su casa. ¿Por qué? Es más que probable que en su hogar haya cabellos suyos (por mucho que limpie) y que las almohadas, el sofá o el aroma del apartamento en general huelan a ella. Por ello, se revisan siempre antes de salir. Y si la susodicha tiene mascotas, como gatos o perros, están más alerta aún pues un pelo de mascota podría ser su peor enemigo ante su esposa.

5) DUCHARSE BIEN, PERO NO CON JABONES AJENOS

Si se llegan a duchar en casa de su amante tienen cuidado con los productos que usas. Saben que su esposa podrá identificar fácilmente los olores de los cosméticos, gel u otras cosas.

6) LAS QUEDADAS, SOLO ENTRESEMANA

Ellos saben que los fines de semana no pueden quedarse con su amante, pues tendrán que dar demasiadas explicaciones y corren el riesgo de que los descubran. Convivan o no con su pareja, para ellos los viernes, sábados y domingos es mejor pasarlos con esta o dedicarlo a los amigos.

7) NO SER REGULAR EN LOS ENCUENTROS

Saben también que pueden quedar entre semana, sí, pero no siempre los mismos días. Si se ven con su amante todos los jueves, por ejemplo, acabarían siendo descubiertos seguramente.

8) JAMÁS SUELTAN SUS CELULARES

Si haz notado que tu pareja no suelta su celular para nada y que siempre está en línea, y pero aún antes peleaba el control de la televisión pero ahora ya no lo pela porque tiene los dedos ocupados por escribir tanto mensaje, entonces es momento de enfrentarlo, los hombres infieles no saben mentir y a la primera pregunta que les hagas se pondrán a la defensiva de inmediatamente.

Soy Carmín