Tintori: No sé si van a liberar a Leopoldo

junio 8, 2018 - 2:53 pm

La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, aclaró este viernes rumores sobre una posible liberación del dirigente político, quien actualmente cuenta con una medida casa por cárcel, a propósito de las excarcelaciones de varios presos políticos que se han ejecutado a raíz de una orden del presidente Nicolás Maduro.

“Leopoldo (López) sigue preso en una medida injusta de casa por cárcel, no lo dejan hablar, constantemente lo amenazan con que lo pueden trasladar de nuevo (al Helicoide-Sebin), mi casa está rodeada de policías con armas largas y cortas. No tengo información de su liberación, no tengo contacto con nadie del régimen, tampoco me ha llamado ningún gobernador”, dijo Tintori a medios de comunicación.

Agregó que su esposo se encuentra “sereno, tranquilo”, a la espera de la liberación de más de 300 presos políticos.

“Él lo dijo, seré el último en salir, hay muchos rumores, pero no creemos en nada hasta ver la libertad plena de todos”.

La también activista de derechos humanos recordó cómo en los últimos cuatro años, tanto ella como familiares de presos políticos y distintas ONG, han estado al frente “en la lucha” por la liberación de hombres y mujeres encarcelados por participar en actividades políticas o manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

En compañía de Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, recién liberado con medidas cautelares y familiares de presos políticos, pidieron no olvidar a los que todavía quedan tras las rejas en distintas cárceles del país.

Noticiero Digital