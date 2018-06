Tiene 43 años y siete muchachos: Lo que está es “mi amor”

junio 18, 2018 - 4:28 pm

¿Cómo lo ha hecho para lucir así, con un cuerpo tonificado y atlético? Ella misma cuenta su secreto.

Jessica Kimber Enslow tiene una figura que bien podría pertenecer a una mujer de 20 años que nunca ha sido madre. Sólo que, en su caso, hay un par de diferencias importantes: ella tiene 43 años y ha sido madre en siete oportunidades.

Pero, ¿cómo lo ha hecho para lucir así, con un cuerpo tan tonificado y atlético? Es la pregunta que muchas veces le han hecho en redes sociales y ella misma se encarga de responder y orientar sobre las múltiples transformaciones que ha tenido que llevar adelante en su vida para lograr los resultados que hoy comparte orgullosa.

Su primera hija la tuvo en 1994 y aunque en esa época el tema físico no era una sus preocupaciones, con el paso de los años se dio cuenta de que era necesario un cambio de vida que la hiciera lucir y sentirse mejor.

Ella misma ha relatado cómo vivió su transformación: “Cuando tenía 20 años estaba muy emocionada de ser mamá, pero no sabía lo que vendría luego. Mis hijos fueron los puntos importantes en mi vida por muchos años”. Agrega que “hubo muchos días y años en los que pensé que estaba en un infierno del que no escaparía”, pues “la baja autoestima y el medio me tuvieron encerrada. Me vi obligada a dejar mi carrera de enfermería y, pese a que no estaba bien, debía estar siempre disponible para los demás”.

Fue precisamente esta situación la que la impulsó a adoptar un cambio drástico en su vida: “Aprendí a creer en mí misma y encontré la confianza necesaria para cambiar. Al hacerlo, logré felicidad y paz”.

Relata que empezó a ejercitarse en casa y luego necesitó un entrenador personal. Actualmente, ella junto a su marido asisten tres veces a la semana al gimnasio para poder alcanzar su estado físico actual. Incluso, en ocasiones entrena mientras todos duermen en su casa. Su mensaje final está lleno de optimismo y muestra cuál ha sido su actitud de vida: “¡Valórate! ¡Ámate! ¡Cuídate! Sólo así podrás ayudar a los demás”

El Mercurio-Chile

Pablo Rodríguez