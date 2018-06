“The Nanny” reveló la trágica verdad detrás de su esbelta silueta

junio 27, 2018 - 4:55 pm

Fran Drescher, la estrella de The Nanny, se hizo conocida, entre otras cosas, por su esbelta figura.

Durante la década de los 90, la famosa lució algunas de las creaciones de moda más codiciadas de los diseñadores más importantes.

“Fui víctima de un crimen violento 10 años antes de The Nanny, y no había trabajado esa situación”, reveló Fran Drescher durante un panel de discusión en Nueva York, quien fue violada y amenazada con un arma de fuego.”Tuve que lidiar con eso cuando me volví famosa y salió a la luz, ¡gracias a Dios que estaba haciendo terapia! Honestamente

amaba ir al trabajo y ser Fran Fine, porque ella era totalmente divertida y liviana, y mi vida era una especie de desastre. Creo que por esto estaba tan delgada”, confesó la intérprete, según afirma infobae.

Durante su éxito en el programa, la actriz sufría internamente.”Vuelvo a mirar algunos episodios y recuerdo lo que estaba pasando detrás de escena, y no era nada lindo. Cuando vendí el programa, en 1993, pesaba 64 kilos, y cuando estábamos en la quinta temporada, pesaba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela de ambos lados”, declaró sobre su estado físico y anímico.

Tras haber sobrevivido a un cáncer de útero, Drescher ahora está en un peso saludable, y dice que está enfocada en “honrar” su cuerpo, y que no extraña su antigua silueta. Dice que se quedó con algunas piezas del vestuario de su personaje, pero que la mayoría ya no le entran, y expresó: “Estoy bien con eso. No podría ser tan flaca y verme bien ahora”.

Sin embargo, también reconoce que recuerda con cariño los años 90 y ese momento en la historia de la moda.

“No es cierto”, confirmó la estrella. “Bueno, nunca digas nunca, pero lo que yo había dicho es que con Peter (Marc Jacobson, ex marido de Drescher y cocreador de la serie) estamos trabajando en un proyecto muy divertido, que creo que a la gente le encantará cuando estemos listos para anunciarlo”.

Drescher agregó que como finalmente su personaje de la niñera se casó con Mr. Sheffield tendrían que hacer una gran reestructuración en la trama. “No estoy buscando volver a ser Fran Fine, porque, para empezar, no sería el mismo programa. No se podría llamar, The Nanny. ¡Ahora soy Mrs. Sheffield!”, declaró.